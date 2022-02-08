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Есть желание перейти в каменный век? Зеленский ответил на угрозы Лукашенко

Киев • УНН

 • 29384 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Если Беларусь начнет ограничивать поставки в Украину энергоресурсов, пострадают обычные люди. Об этом на пресс-конференции во вторник заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Недавно один человек из Беларуси также заявил, что, если будет эскалация, то они сразу же прекратят поставки в Украину энергоресурсов. Человек сказал эти слова, а как мы должны на это реагировать? Я вам скажу как я отреагировал. Я попросил предоставить мне статистику товарообмена между Украиной и Беларусью. Товарооборот у нас 6 млрд (долларов США - ред.), из них 1,5 млрд экспортирует Украина в Беларусь, 4,5 млрд экспортирует Беларусь в Украину", - сказал Президент.

"Если страны начинают ограничивать торговлю друг с другом, кто от этого страдает? В данном случае точно пострадают просто люди. Если есть желание перейти в каменный век, можем делать так: что-то запретит Беларусь, запретит тогда Украина. Но кто страдает? Решают всегда политики, а страдают к сожалению люди. Тем более вы видите что в товарообороте в 6 млрд точно не Украина выигрывает", - добавил он.

Добавим

Президент Беларуси Александр Лукашенко на выходных заявил, что Минск не будет поставлять Украине горюче-смазочные материалы и электричество, если Киев инициирует обострение с Россией или на Донбассе.

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