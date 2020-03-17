Ярославський: гроші на медицину та пенсіонерів ми зберемо, а тих, хто не дасть, запам'ятаємо поіменно

На зустріч в готелі Kharkiv Palace 5 *, що належить бізнесмену, прибули харківський мер Геннадій Кернес і губернатор Харківщини Олексій Кучер. Місцевим журналістам вдалося зняти збір учасників наради.

Приблизно через годину представники ЗМІ змогли поставити запитання членам антикризового штабу.

"Олександр Ярославський управляє штабом, його основна місія - організувати наповнення бюджету цього фонду всім необхідним. Це маски, це тест-системи, це апарати штучного дихання. Ми тільки що з Олександром і Геннадієм Кернесом обговорили питання залучення інших бізнесменів", - повідомив глава обладміністрації Харківської області Олексій Кучер.

Окремо він сказав журналістам Харків Times, що після вчорашньої, 16 березня, зустрічі Президента Володимира Зеленського з представниками українського бізнесу Ярославський "умовно закріплений за Харковом".

Геннадій Кернес наголосив, що: "Є ініціатива Олександра Ярославського, щоб ми могли забезпечити можливості регіональної медицини для захисту жителів області, міста Харкова від короновірусу. Для цього ми створили цей штаб і запрошуємо бізнесменів, які мають у своєму розпорядженні якісь можливості, брати участь у цій ініціативі. Ми зобов'язуємося зробити все можливе, у нас є Ярославський як прапор, є наші можливості - і у губернатора, і у мене, як у харківського міського голови, щоб люди, особливо старшого покоління, відчули турботу про себе". Мер також анонсував проведення в цей четвер наради харківської влади і бізнесу з метою залучення підприємців до боротьби з епідемією.

У свою чергу, Олександр Ярославський, сказав: "Харківщина завжди відрізнялася згуртованістю. У нас був колись виклик Євро-2012, ми всі об'єдналися і провели цей захід на найвищому рівні. Зараз ситуація дещо складніша. Але треба просто згадати, що ти харків'янин, житель Слобожанщини, залізти в кишеню глибше і витягнути звідти побільше".

Бізнесмен підтвердив, що його друг, власник компанії Alibaba, Джек Ма виділив Україні тест-системи на 1 млн осіб загальною вартістю 80 млн дол., і в Китай за ними полетить президентський борт. Ярославський наголосив, що тести на 200 тис. осіб залишаться на Харківщині, і розповів про свої фінансові вкладення в подолання кризи: "На національну програму, яку вчора озвучив Президент, - на медицину, на людей старшого віку - я дав вчора 2 млн дол. І сьогодні на регіональну харківську програму виділив ще 1 млн дол. Треба буде більше, дам більше. Це час, коли потрібно думати не тільки про себе". Окремо він закликав своїх колег-бізнесменів "не тільки зі сльозами на очах згадувати, як вони люблять Харків і Слобожанщину. А засунути руку в кишеню до манжет, і від душі дати рідному регіону. Прізвища всі відомі, обов'язково опублікуємо, хто дав, хто не дав. Гроші ми зберемо точно. Харківщина не залишиться без медичного обладнання та матеріалів, а пенсіонери не залишаться без уваги".

На завершення брифінгу Олександр Ярославський подякував харківським меру і губернатору за співпрацю і сказав, що вони "моментально включилися". "Завдання це нам по плечу, ми його вирішимо, як вирішували все до цього", - резюмував він.

Антикризовий штаб зараз займається збором інформації про потреби медустанов регіону, щоб оцінити загальний обсяг необхідного фінансування, оскільки на сьогодні відома тільки кількість соціально вразливих груп населення і приблизні витрати на забезпечення їх продовольчими наборами. Штаб буде регулярно надавати звіти про свою діяльність в розрізі джерел фінансування і статей витрат.

В Україні це перший приклад роботи антикризового штабу, що підтвердив журналістам Олексій Кучер.