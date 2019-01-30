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Ярославський: "Давос став радше політичним, ніж економічним форумом"

Ярославський: "Давос став радше політичним, ніж економічним форумом"

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Олександр Ярославський в цьому році вирішив не їхати в Давос на Всесвітній економічний форум, який недавно закінчивася. Про це бізнесмен розповів журналістам після церемонії присвоєння йому звання "Почесний доктор" в Харківському національному університеті ім. Каразіна, передає УНН.

"Мені є чим займатися в Україні. Моя думка, може помилкове, але (Всесвітній економічний форум в Давосі - ред.) перетворився з економічного в політичний форум. Політикою я не займаюся. Моя справа - це практичні справи, - сказав Ярославський, відповідаючи на питання журналіста, чому його давно не бачили в Давосі. - Дай Бог, якщо вийде домовитися з урядом і Дніпровським аеропортом. Ми щільно підійшли до створення проекту "Екополіс ХТЗ" - це близько мільйона кв. м різних площ і це буде коштувати мільярд доларів, в які я інвестую протягом 10 років. Це буде прорив для Харківщини, для України", - поділився Ярославський своїми планами стосовно найбільших перспективних проектів DCH, які спрямовані на розвиток транспортної та технологічної інфраструктури двох великих регіонів.

"Екополіс ХТЗ" - це проект по редевелопменту території Харківського тракторного заводу, яка не використовується у виробничих цілях. Тут з'явиться сучасна багатофункціональна екосистема для бізнесу: індустріальний парк, технопарк, логістичний комплекс, торговий кластер, а також дослідницький, освітній і медичний центри. До реалізації проекту ХТЗ і девелоперський дивізіон DCH Ярославського залучать найбільші партнерські ВНЗ Харкова: ХНУ ім. В. Н. Каразіна та НТУ "Харківський політехнічний інститут", а також ХНУГХ ім. Бекетова, де за підтримки бізнесмена створений Центр трансферу технологій "Мегаполіс".

"Природно, в цьому будуть брати участь харківські університети зі своєю науковою базою - ми всіх залучимо. Плюс ми залучимо всіх харківських будівельників. Всі, хто зможе дати високий рівень цього проекту з Харкова, будуть притягнуті в першу чергу. Це десь близько 15 тис. нових робочих місць. Я буду битися за цей проект. Тому, не до Давосу ", - розповів Ярославський.

Інший великий проект, найбільш актуальний для засновника DCH - модернізація аеропорту в Дніпрі: "Я веду переговори з урядом про те, щоб побудувати аеропорт Дніпра. Його там практично немає - він представляє жалюгідне видовище. Така ж злітно-посадкова смуга, як в Харкові, буде коштувати близько 120 млн доларів, ще близько 70 млн доларів будемо інвестувати ми - будемо будувати аеровокзальний комплекс. Весь проект - близько 200 млн доларів. Дніпро - величезний промисловий регіон України, якому настійно потрібно аеропорт, тому що в існуючий авіакомпанії відмовляються літати ", - розповів Ярославський про пріоритети в своїй роботі.

Нагадаємо, Олександр Ярославський в рамках проектів належної йому групи DCH інвестував в розвиток Харківського регіону понад 1 млрд доларів. У тому числі 300 млн доларів в підготовку Харкова до Євро-2012 - будівництво сучасних аеропорту і стадіону, а також супутньої інфраструктури. Олександр Ярославський регулярно зустрічається зі студентами, розповідаючи їм про досвід в бізнесі, планах розвитку Харкова, а також системно підтримує вузи Харкова - як університет ім. Каразіна, Харківський національний університет міського господарства, почесним доктором яких він є, а також Харківський політех, Харківський університет харчових технологій. На території Харківського національного університету ім. Каразіна, завдяки виділеному бізнесменом фінансування, встановлені пам'ятники історично пов'язаним з вузом лауреатам Нобелівської премії Іллі Мечникову, Льву Ландау і Саймону Ковалю і класику української літератури Петру Гулаку-Артемовському. Крім того, між Харківським Національним університетом та Харківським тракторним заводом, що входить до групи DCH, укладений Меморандум про стратегічне партнерство.

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