Ярославский: "Давос стал скорее политическим, чем экономическим форумом"

"Мне есть чем заниматься в Украине. Мое мнение, может ошибочное, но (Всемирный экономический форум в Давосе - ред.) превратился из экономического в политический форум. Политикой я не занимаюсь. Мое дело – это практические дела, — сказал Ярославский, отвечая на вопрос журналиста, почему его давно не видели в Давосе. — Дай Бог, если получится договориться с правительством и Днепровским аэропортом. Мы плотно подошли к созданию проекта "Экополис ХТЗ" — это порядка миллиона кв. м различных площадей и это будет стоить миллиард долларов, которые я инвестирую в течение 10 лет. Это будет прорыв для Харьковщины, для Украины", — поделился Ярославский своими планами по крупнейшим перспективным проектам DCH, которые направлены на развитие транспортной и технологической инфраструктуры двух крупных регионов.

"Экополис ХТЗ" — это проект по редевелопменту территории Харьковского тракторного завода, которая не используется в производственных целях. Здесь появится современная многофункциональная экосистема для бизнеса: индустриальный парк, технопарк, логистический комплекс, торговый кластер, а также исследовательский, образовательный и медицинский центры. К реализации проекта ХТЗ и девелоперский дивизион DCH Ярославского привлекут крупнейшие партнерские вузы Харькова: ХНУ им. В. Н. Каразина и НТУ "Харьковский политехнический институт", а также ХНУГХ им. Бекетова, где при поддержке бизнесмена создан Центр трансфера технологий "Мегаполис".



"Естественно, в этом будут участвовать харьковские университеты со своей научной базой — мы всех привлечем. Плюс мы привлечем всех харьковских строителей. Все, кто сможет дать высокий уровень этому проекту из Харькова, будут привлечены в первую очередь. Это где-то порядка 15 тыс. новых рабочих мест. Я буду биться за этот проект. Поэтому, не до Давоса", — рассказал Ярославский.



Другой большой проект, наиболее актуальный для основателя DCH — модернизация аэропорта в Днепре: "Я веду переговоры с правительством о том, чтобы построить аэропорт Днепра. Его там практически нет — он представляет жалкое зрелище. Такая же взлетно-посадочная полоса, как в Харькове, будет стоить порядка 120 млн долларов, еще порядка 70 млн долларов будем инвестировать мы — будем строить аэровокзальный комплекс. Весь проект — порядка 200 млн долларов. Днепр — огромный промышленный регион Украины, которому настоятельно требуется аэропорт, потому что в существующий авиакомпании отказываются летать", — рассказал Ярославский о приоритетах в своей работе.



Напомним, Александр Ярославский в рамках проектов принадлежащей ему группы DCH инвестировал в развитие Харьковского региона свыше 1 млрд долларов. В том числе 300 млн долларов в подготовку Харькова к Евро-2012 – строительство современных аэропорта и стадиона, а также сопутствующей инфраструктуры. Александр Ярославский регулярно встречается со студентами, рассказывая им об опыте в бизнесе, планах развития Харькова, а также системно поддерживает вузы Харькова – как университет им. Каразина, Харьковский национальный университет городского хозяйства, почетным доктором которых он является, а также Харьковский политех, Харьковский университет пищевых технологий. На территории Харьковского национального университета им. Каразина, благодаря выделенному бизнесменом финансированию, установлены памятники исторически связанным с вузом лауреатам Нобелевской премии Илье Мечникову, Льву Ландау и Саймону Кузнецу и классику украинской литературы Петру Гулаку-Артемовскому. Кроме того, между Харьковским Национальным университетом и Харьковским тракторным заводом, входящим в группу DCH, заключен Меморандум о стратегическом партнерстве.