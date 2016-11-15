Ярмарок вакансій відкрився на станції метро "Майдан Незалежності"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Сьогодні у вестибюлі станції метро “Майдан Незалежності” у Києві розпочався ярмарок вакансій, який триватиме до 18 листопада з 10:00 до 17:00. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
“Сьогодні в Україні шість безробітних претендують на одне вільне робоче місце, тоді як великі підприємства Києва та області постійно потребують поповнення штату, зокрема — представниками робітничих професій. Такі заходи дійсно потрібні як роботодавцям, так і тим, хто шукає роботу”, — зазначив під час урочистого відкриття ярмарки в.о. голови Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко.
Ярмарок вакансій проводять на території метрополітену для того, щоб якомога більша кількість людей, котрі мають потребу в працевлаштуванні, змогли взяти участь у заході. Таке розташування дає можливість громадянам не витрачати багато часу на пошук підприємств.
У заході беруть участь близько 30 підприємств — роботодавців. Серед них: “Укрпошта”, мережі “МЕТРО Кеш енд Кері”, “Білла Україна”, завод “Арсенал”, завод “МАЯК”, “Київенерго” та інші.
Нагадаємо, що кількість вакансій у базі даних Київського міського центру зайнятості на 15 листопада 2016 року складає близько 11 тисяч.