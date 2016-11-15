Ярмарка вакансий открылася на станции метро "Майдан Независимости"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сегодня в вестибюле станции метро "Майдан Независимости" в Киеве началася ярмарка вакансий, который продлится до 18 ноября с 10:00 до 17:00. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
"Сегодня в Украине шесть безработных претендуют на одно свободное рабочее место, тогда как крупные предприятия Киева и области постоянно нуждаются в пополнении штата, в частности - представителями рабочих профессий. Такие меры действительно нужны как работодателям, так и тем, кто ищет работу ", - отметил во время торжественного открытия ярмарки и.о. председателя Государственной службы занятости Валерий Ярошенко.
Ярмарку вакансий проводят на территории метрополитена для того, чтобы как можно большее количество людей, которые нуждаются в трудоустройстве, смогли принять участие в мероприятии. Такое расположение дает возможность гражданам не тратить много времени на поиск предприятий.
В мероприятии принимают участие около 30 предприятий - работодателей. Среди них: "Укрпочта", сети "МЕТРО Кэш энд Керри", "Билла Украина", завод "Арсенал", завод "МАЯК", "Киевэнерго" и другие.
Напомним, что количество вакансий в базе данных Киевского городского центра занятости на 15 ноября 2016 года составляет около 11 тысяч.