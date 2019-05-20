Ярими зерновими та зернобобовими засіяно 91% площ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Ярі зернові та зернобобові цього року вже посіяні на площі 6,6 млн га, що становить 91% від прогнозу, передає УНН з посиланням на дані Мінагрополітики.
"Щодо зернових та зернобобових культур, то аграрії провели весняно-польові роботи на площі 6,6 млн га або 91% до прогнозу", - йдеться у повідомлення
Так, з них посіяно:
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- ранніх ярих зернових – 2,1 млн га;
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- кукурудзи на зерно – 4,3 млн га або 92%;
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- гречки – 23 тис. га або 24%;
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- проса – на 37 тис. га або 64%.
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Окрім того, станом на 20 травня українські аграрії провели сівбу цукрових буряків на площі 220 тис. га, що становить 90% до прогнозу.
Також триває сівба технічних культур, з яких посіяно соняшнику на площі 5,1 млн га або 90%, сої – на площі 1,2 млн га або 65%.
Як повідомляв УНН, Мінагрополітики назвало вартість цьогорічної весняної посівної.