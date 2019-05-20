Яровыми зерновыми и зернобобовыми засеяно 91% площадей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Яровые зерновые и зернобобовые в этом году уже посеяны на площади 6,6 млн га, что составляет 91% от прогноза, передает УНН со ссылкой на данные Минагрополитики.
"Что касается зерновых и зернобобовых культур, то аграрии провели весенне-полевые работы на площади 6,6 млн га или 91% к прогнозу", - говорится в сообщении
Так, из них посеяно:
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- ранних яровых зерновых - 2,1 млн га;
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- кукурузы на зерно - 4,3 млн га или 92%;
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- гречки - 23 тыс. га или 24%;
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- проса - на 37 тыс. га или 64%.
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Кроме того, по состоянию на 20 мая украинские аграрии провели сев сахарной свеклы на площади 220 тыс. га, что составляет 90% к прогнозу.
Также продолжается сев технических культур, из которых посеяно подсолнечника на площади 5,1 млн га или 90%, сои - на площади 1,2 млн га или 65%.
Как сообщал УНН, Минагрополитики назвало стоимость нынешней весенней посевной.