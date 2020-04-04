Японський та угорський стадіони названо найкращими у світі

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Десятий щорічний конкурс "Стадіон року" визначив переможця за підсумками 2019 року, повідомляє УНН з посиланням на "stadiumdb".

У лютому та березні цього року провели 10-й щорічний конкурс “Стадіон року”. Перемога в голосуванні спеціального журі дісталася “Національному стадіону” в Токіо, яка стане місцем проведення Олімпійських ігор в 2021 році. Його місткість складає 68 тис. глядачів.

Друге місце розділили “Пушкаш Арена” в Будапешті (Угорщина), яка була спеціально побудована до майбутнього чемпіонату Європи з футболу, і “Бенквест” в Сіднеї (Австралія).

Натомість в голосування усіх бажаючих виграш дістався “Пушкаш Арені” (67 215 людей вміщає). Друга сходинка в активі стадіону “Тотенхема”, а третя — “Аль Джануб” з Катару.

Варто відзначити, що у голосуванні взяли участь понад 30 тисяч користувачів Інтернету з 127 країн, а також спеціальне журі.

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