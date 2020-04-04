Японский и венгерский стадионы названы лучшими в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Десятый ежегодный конкурс "Стадион года" определил победителя по итогам 2019 года, сообщает УНН со ссылкой на "stadiumdb".
В феврале и марте этого года провели 10-й ежегодный конкурс “Стадион года”. Победа в голосовании специального жюри досталась “Национальному стадиону” в Токио, которая станет местом проведения Олимпийских игр в 2021 году. Его вместимость составляет 68 тыс. зрителей.
Второе место разделили “Пушкаш Арена” в Будапеште (Венгрия), которая была специально построена к предстоящему чемпионату Европы по футболу, и “Бенквест” в Сиднее (Австралия).
Зато в голосования всех желающих выигрыш достался “Пушкаш Арене” (67215 человек вмещает). Вторая ступень в активе стадиона “Тоттенхэма”, а третья — “Аль Джануб” из Катара.
Стоит отметить, что в голосовании приняли участие более 30 000 пользователей Интернета из 127 стран, а также специальное жюри.