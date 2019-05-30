Японська поліція обшукала будинок підозрюваного в нападі на школярів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Поліція Японії обшукала будинок підозрюваного в скоєнні серії нападів з ножами в Кавасакі, в результаті яких загинули двоє людей і ще 17 отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Голос Америки".
Шістнадцять з постраждалих - діти, а серед загиблих виявилася 11-річна школярка, що викликало в країні занепокоєння з приводу безпеки школярів.
Нападник підійшов до автобусної зупинки, розмахуючи двома ножами, і почав кидатися на дітей з криками "Уб'ю", після чого завдав смертельну рану самому собі.
Японська поліція ідентифікувала нападника як 51-річного Ріючі Івасаки. Він проживав зі своїми дядьком і тіткою в Кавасакі.
Мотив нападу досі невідомий. Додаткові подробиці про Івасаки поліція надати відмовилася.
З листопада 2017 року по січень 2019 роки родичі підозрюваного 14 раз зверталися до місцевих правоохоронних органів, висловлюючи занепокоєння з приводу його ізольованого способу життя і нестабільного працевлаштування, однак закликали не зв'язуватися з ним.
Сусіди підозрюваного відзначають, що практично не спілкувалися з ним.
Нагадаємо, інцидент стався на автобусній зупинці в невеликому парку в японському місті Кавасакі поблизу Токіо. Чоловік, озброєний двома ножами, напав школярів і дорослих, які чекали на автобус.