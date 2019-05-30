Японська поліція обшукала будинок підозрюваного в нападі на школярів

КИЇВ. 30 травня. УНН. Поліція Японії обшукала будинок підозрюваного в скоєнні серії нападів з ножами в Кавасакі, в результаті яких загинули двоє людей і ще 17 отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Голос Америки".