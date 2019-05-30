Японская полиция обыскала дом подозреваемого в нападении на школьников
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Полиция Японии обыскала дом подозреваемого в совершении серии нападений с ножами в Кавасаки, в результате которых погибли два человека и еще 17 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".
Шестнадцать из пострадавших – дети, а среди погибших оказалась 11-летняя школьница, что вызвало в стране беспокойство по поводу безопасности школьников.
Нападавший подошел к автобусной остановке, размахивая двумя ножами, и начал бросаться на детей с криками «Убью», после чего нанес смертельную рану самому себе.
Японская полиция идентифицировала нападавшего как 51-летнего Риючи Ивасаки. Он проживал со своими дядей и тетей в Кавасаки.
Мотив нападения до сих пор неизвестен. Дополнительные подробности об Ивасаки полиция предоставить отказалась.
С ноября 2017 года по январь 2019 года родственники подозреваемого 14 раз обращались к местным правоохранительным органам, выражая беспокойство по поводу его изолированного образа жизни и нестабильного трудоустройства, однако призывали не связываться с ним.
Соседи подозреваемого отмечают, что практически не общались с ним.
Напомним, инцидент произошел на автобусной остановке в небольшом парке в японском городе Кавасаки близ Токио. Мужчина, вооруженный двумя ножами, напал школьников и взрослых, которые ждали автобус.