Японская полиция обыскала дом подозреваемого в нападении на школьников

КИЕВ. 30 мая. УНН. Полиция Японии обыскала дом подозреваемого в совершении серии нападений с ножами в Кавасаки, в результате которых погибли два человека и еще 17 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".