Японець став першим футболістом світу, який забивав на п'яти континентах
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Японському півзахиснику Кейсуке Хонді вдалось унікальне досягнення за забитими голами у світу, повідомляє УНН з посиланням на AS.
Минулого вікенду 33-річний досвідчений футболіст відзначився в матчі за бразильський "Ботафого", який став для гравця перший у Південній Америці.
Тепер в активі Хонди, як мінімум один забитий гол на п'яти континентах – Азія, Європа, Австралія та Північна і Південна Америка. Це перший випадок в історії світового футболу.
Відзначимо, що Хонда забивав за "Нагоя Грампус" в Азії, за "Венло", "ЦСКА" і "Мілан" - в Європі, за мексиканську "Пачуку" - в Північній Америці і за "Мельбурн Вікторію" - в Австралії. Єдиний континент, на якому Хонда не відзначився забитим м'ячем - Африка.
Додамо, що гравець також провів 98 поєдинків і забив 38 голів за збірну Японії.