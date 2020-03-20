Японец стал первым футболистом мира, который забивал на пяти континентах

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108833 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 110817 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 109336 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 119859 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102402 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106438 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106887 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131713 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130520 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Японец стал первым футболистом мира, который забивал на пяти континентах

Японец стал первым футболистом мира, который забивал на пяти континентах

Киев  •  УНН

 • 10898 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Японском полузащитнику Кейсуке Хонде удалось уникальное достижение по забитым голам в мире, сообщает УНН со ссылкой на AS.

В минувший уикенд 33-летний опытный футболист отличился в матче за бразильский "Ботафого", который стал для игрока первым в Южной Америке.

Теперь в активе Хонды, как минимум один забитый гол на пяти континентах - Азия, Европа, Австралия и Северная и Южная Америка. Это первый случай в истории мирового футбола.

Отметим, что Хонда забивал за "Нагоя Грампус" в Азии, за "Венло", "ЦСКА" и "Милан" - в Европе, за мексиканскую "Пачуку» - в Северной Америке и за "Мельбурн Виктория" - в Австралии. Единственный континент, на котором Хонда не отличился забитым мячом - Африка.

Добавим, что игрок также провел 98 поединков и забил 38 голов за сборную Японии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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