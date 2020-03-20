Японец стал первым футболистом мира, который забивал на пяти континентах
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Японском полузащитнику Кейсуке Хонде удалось уникальное достижение по забитым голам в мире, сообщает УНН со ссылкой на AS.
В минувший уикенд 33-летний опытный футболист отличился в матче за бразильский "Ботафого", который стал для игрока первым в Южной Америке.
Теперь в активе Хонды, как минимум один забитый гол на пяти континентах - Азия, Европа, Австралия и Северная и Южная Америка. Это первый случай в истории мирового футбола.
Отметим, что Хонда забивал за "Нагоя Грампус" в Азии, за "Венло", "ЦСКА" и "Милан" - в Европе, за мексиканскую "Пачуку» - в Северной Америке и за "Мельбурн Виктория" - в Австралии. Единственный континент, на котором Хонда не отличился забитым мячом - Африка.
Добавим, что игрок также провел 98 поединков и забил 38 голов за сборную Японии.