Януковича викликали до суду для розгляду апеляції
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Апеляційний суд Києва викликав екс-президента України Віктора Януковича на судове засідання з розгляду апеляційної скарги на 13 червня. Про це УНН повідомляє з посиланням на судову повістку опубліковану в "Урядовому кур’єрі".
У повідомленні суду йдеться, що "17 травня 2019 року закінчено підготовку та призначено апеляційний розгляд за апеляційними скаргами захисників (…) на вирок Оболонського районного суду міста Києва від 24 січня 2019 року, яким Януковича В.Ф. визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 11, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 437 КК України та виправдано за ч.5 ст. 27 ч.3 ст.110 КК України у зв’язку з недоведеністю (…), на 10 год. 00 хв. 13 червня 2019 року у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського апеляційного суду".
Як повідомляв УНН, засідання Апеляційного суду призначене на 13 червня.
Апеляцію розглядатиме колегія суддів у складі Юрія Трясуна, Сергія Новова, Івана Мосьондза, Олександра Журавля та Оксани Павленко.
Нагадаємо, 24 січня суд засудив екс-президента України Віктора Януковича до 13 років ув’язнення та зобов’язав його сплатити 98 561 грн, у якості стягнення за процесуальні витрати на судові експертизи. Його визнали винним за ч.1 ст. 111 ККУ “Державна зрада” та ч.2 ст. 437.