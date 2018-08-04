Янукович зустрівся із своїм екс-адвокатом

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Колишній адвокат Віктор Овсянніков, який був призначений судом захищати екс-президента України Віктора Януковича, зустрівся з ним на території Росії. Про це Овсянніков повідомив в Facebook, передає УНН.

"Провів конфіденційну зустріч з клієнтом. Обговорили ситуацію, що склалася в Оболонському суді...", - написав Овсянников, додавши спільне фото із Януковичем.

Нагадаємо, колегія суддів Оболонського районного суду прийняла рішення замінити адвоката екс-президента України Віктора Януковича, обвинуваченого у державній зраді, Віктора Овсяннікова на іншого державного захисника.

Зазначимо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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