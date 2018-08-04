Янукович встретился со своим экс-адвокатом

"Провел конфиденциальную встречу с клиентом. Обсудили ситуацию в Оболонском суде ...", - написал Овсянников, добавив общее фото с Януковичем.

Напомним, коллегия судей Оболонского районного суда приняла решение заменить адвоката экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, Виктора Овсянникова на другого государственного защитника.

Отметим, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.