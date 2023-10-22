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"Якщо якесь угруповання чи країна хоче вступити у війну в Ізраїлі, наша порада – не робіть цього", – глава Пентагону

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. США готові рішуче діяти у разі ескалації конфлікту на Близькому Сході. Про це в ефірі ABC News заявив міністр оборони США Ллойд Остін, передає УНН.

"Якщо якесь угруповання чи країна хоче вступити у війну в Ізраїлі, наша порада – не робіть цього", – глава Пентагону

Деталі

За словами глави Пентагону, додаткове розгортання сил США "надсилає ще один сигнал тим, хто прагне розширення конфлікту".

Цитата

"Якщо якесь угруповання або якась країна хоче розширити цей конфлікт і скористатися цією дуже сумною ситуацією, яку ми спостерігаємо, наша порада – не робіть цього. Ми зберігаємо право на самозахист і без вагань вживемо відповідних заходів", – запевнив Остін.

Додамо

США скерували до Східного Середземномор'я ближче до Ізраїлю два авіаносці – USS Gerald R. Ford та USS Dwight D. Eisenhower – і флагманський корабель управління ВМС США Mount Whitney.

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