"Якщо якесь угруповання чи країна хоче вступити у війну в Ізраїлі, наша порада – не робіть цього", – глава Пентагону
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. США готові рішуче діяти у разі ескалації конфлікту на Близькому Сході. Про це в ефірі ABC News заявив міністр оборони США Ллойд Остін, передає УНН.
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За словами глави Пентагону, додаткове розгортання сил США "надсилає ще один сигнал тим, хто прагне розширення конфлікту".
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"Якщо якесь угруповання або якась країна хоче розширити цей конфлікт і скористатися цією дуже сумною ситуацією, яку ми спостерігаємо, наша порада – не робіть цього. Ми зберігаємо право на самозахист і без вагань вживемо відповідних заходів", – запевнив Остін.
Додамо
США скерували до Східного Середземномор'я ближче до Ізраїлю два авіаносці – USS Gerald R. Ford та USS Dwight D. Eisenhower – і флагманський корабель управління ВМС США Mount Whitney.
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