Пентагон готується розгорнути 2000 військових в Ізраїлі для небойової допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Збройні сили США відібрали близько 2000 солдатів, яких вони планують розгорнути для підтримки Ізраїлю у війні проти ХАМАС. Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на неназваних американських чиновників, передає УНН.
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Очікується, що солдати не виконуватимуть жодних бойових завдань, скоріше виконуватимуть консультативні функції або місії медичної підтримки.
Зазначається, що у складеному списку солдатів жоден піхотинець не був приведений в готовність до розгортання.
Станом на тепер війська дислокуються як на Близькому Сході, так і за його межами, включаючи Європу.
Як пише видання, рішення Пентагону свідчить про те, що він готується підтримати ізраїльські війська, якщо Ізраїль почне наземне вторгнення в Газу.
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