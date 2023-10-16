ЦАХАЛ заявив про атаку їхніх постів на кордоні з Ліваном
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Армія оборони Ізраїлю повідомила, що кілька їхніх військових постів на кордоні з Ліваном зазнали обстрілу. Про це пише The Times of Israel, передає УНН.
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“Під вогонь зі стрелецької зброї потрапила низка постів ЦАХАЛу в районі кордону з Ліваном. Крім того, нещодавно був здійснений протитанковий вогонь по танку ЦАХАЛу”, — цитує повідомлення Сил оборони Ізраїлю в соцмережі Х, видання УНН.
Деталі
За даними ЦАХАЛу, у всіх інцидентах минулось без постраждалих х їхньої сторони.
Зазначається, що у відповідь армія Ізраїлю випустила зустрічний вогонь з артилерії по точкам звідки йшов обстріл їхніх позицій.
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Нагадаємо
Раніше УНН писав, що Сили оборони Ізраїлю заявили про ліквідацію глави регіональної розвідки терористичного угруповання ХАМАС.