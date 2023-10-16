ЦАХАЛ заявил об атаке их постов на границе с Ливаном

Цитата

“Под огонь из стрелкового оружия попал ряд постов ЦАХАЛа в районе границы с Ливаном. Кроме того, недавно был осуществлен противотанковый огонь по танку ЦАХАЛа”, — цитирует сообщение Сил обороны Израиля в соцсети Х, издание УНН.

Детали

По данным ЦАХАЛа, во всех инцидентах обошлось без пострадавших с их стороны.

Отмечается, что в ответ армия Израиля выпустила встречный огонь из артиллерии по точкам откуда шел обстрел их позиций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ХАМАС удерживает 155 заложников — ЦАХАЛ

Напомним

Ранее УНН писал, что Силы обороны Израиля заявили о ликвидации главы региональной разведки террористической группировки ХАМАС.