ЦАХАЛ заявил об атаке их постов на границе с Ливаном
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Армия обороны Израиля сообщила, что несколько их военных постов на границе с Ливаном подверглись обстрелу. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.
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“Под огонь из стрелкового оружия попал ряд постов ЦАХАЛа в районе границы с Ливаном. Кроме того, недавно был осуществлен противотанковый огонь по танку ЦАХАЛа”, — цитирует сообщение Сил обороны Израиля в соцсети Х, издание УНН.
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По данным ЦАХАЛа, во всех инцидентах обошлось без пострадавших с их стороны.
Отмечается, что в ответ армия Израиля выпустила встречный огонь из артиллерии по точкам откуда шел обстрел их позиций.
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Напомним
Ранее УНН писал, что Силы обороны Израиля заявили о ликвидации главы региональной разведки террористической группировки ХАМАС.