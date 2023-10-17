Пентагон готовится развернуть 2000 военных в Израиле для небоевой помощи

Детали

Ожидается, что солдаты не будут выполнять никаких боевых задач, скорее будут выполнять консультативные функции или миссии медицинской поддержки.

Отмечается, что в составленном списке солдат ни один пехотинец не был приведен в готовность к развертыванию.

По состоянию на теперь войска дислоцируются как на Ближнем Востоке, так и за его пределами, включая Европу.

Как пишет издание, решение Пентагона свидетельствует о том, что он готовится поддержать израильские войска, если Израиль начнет наземное вторжение в Газу.

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