Пентагон готовится развернуть 2000 военных в Израиле для небоевой помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Вооруженные силы США отобрали около 2000 солдат, которых они планируют развернуть для поддержки Израиля в войне против ХАМАС. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников, передает УНН.
Детали
Ожидается, что солдаты не будут выполнять никаких боевых задач, скорее будут выполнять консультативные функции или миссии медицинской поддержки.
Отмечается, что в составленном списке солдат ни один пехотинец не был приведен в готовность к развертыванию.
По состоянию на теперь войска дислоцируются как на Ближнем Востоке, так и за его пределами, включая Европу.
Как пишет издание, решение Пентагона свидетельствует о том, что он готовится поддержать израильские войска, если Израиль начнет наземное вторжение в Газу.
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