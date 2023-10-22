"Если какая-то группировка или страна хочет вступить в войну в Израиле, наш совет - не делайте этого", - глава Пентагона

Детали

По словам главы Пентагона, дополнительное развертывание сил США "посылает еще один сигнал тем, кто стремится к расширению конфликта".

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"Если какая-то группировка или какая-то страна хочет расширить этот конфликт и воспользоваться этой очень печальной ситуацией, которую мы наблюдаем, наш совет – не делайте этого. Мы сохраняем право на самозащиту и без колебаний примем ответные меры", – заверил Остин.

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США направили в Восточное Средиземноморье ближе к Израилю два авианосца – USS Gerald R. Ford и USS Dwight D. Eisenhower – и флагманский корабль управления ВМС США Mount Whitney.

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