Якщо вас критикує делегат РФ, це потрібно вважати компліментом: Кислиця відповів Полянському

Так, виступаючи з критикою після того, як більшість країн проголосувало на користь української резолюції, Полянський під час виступу вирішив вибачитися "перед сотнями тисяч євреїв, поляків, росіян і українців, по-звірячому вбитих нацистами і їхніми поплічниками з числа українських націоналістів, яких сьогодні на майданній Україні вважають героями".

"На жаль, виступ російської делегації знову доводить, що РФ не дотримується правил, встановлених в цій організації. Його виступ не мав нічого спільного з порядком ведення цього засідання. Шкодуємо, що російська делегація зловживає часом на цьому засіданні і робить заяви, схожі одну на іншу, знову. Я б сказав наступне: якщо вас критикує російський делегат, тоді це потрібно вважати компліментом, тоді я впевнений, що чиню правильно", - заявив у відповідь український дипломат.

Пізніше він також перейшов на російську мову, звертаючись безпосередньо до російського делегата.

"Представляється необхідним нагадати російській стороні, що ще 11 років тому Володимир Путін засудив пакт Молотова-Ріббентропа і назвав його, дослівно "аморальним" та "угодою з нацистами". Я шкодую, що російська сторона не виконує настанови свого президента, тоді прем'єр-міністра, який тоді на церемонії в Польщі зажадав від інших країн "засудити пакт на рівні політичних рішень". Непослідовність російської сторони з проблеми пакту Сталіна з Гітлером, відмова від його засудження і визнання угодою з нацистами, як сказав Володимир Путін, є лише підтвердженням відкату Москви від демократичних цінностей та історичних фактів", - сказав Кислиця.

Нагадаємо, понад 60 країн ООН на засіданні Генасамблеї у понеділок, 7 грудня, підтримали проект посиленої резолюції по Криму.