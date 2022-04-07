Якщо в Індії буде бажання - її запросять стати гарантом безпеки для України - Зеленський

Цитата

"На сьогодні ми зацікавлені в гарантах безпеки, серед гарантерів безпеки ми бачимо провідні країни, які можуть забезпечити нам безпекові умови, у нас їх не було в минулому, але я вірю, що вони будуть в майбутньому. Серед цих країн ми бачимо: США, Велику Британію, Польщу, Німеччину, Францію, ми пропонуємо і Китаю, пропонуємо Туреччині, Італія хоче й ми підтримуємо таку позицію. Якщо буде бажання в Індії бути серед гарантерів безпеки для України, я думаю, що ми із задоволенням запросимо Індію, тому що це також потужний гравець у світі", - сказав Зеленський.

Доповнення

Зеленський раніше повідомляв, що США, Велика Британія, Туреччина, Польща, Німеччина, Франція та Ізраїль вже готові обговорювати список гарантій безпеки для України.

США і союзники обмірковують, як Захід може надати Україні альтернативні гарантії безпеки, якщо вона відмовиться від своєї заявки на членство в НАТО в якості поступки росії.

Зеленський зазначав, що США поки що не згодні надати Україні гарантії безпеки у тому вигляді, як просить наша країна.

Окрім того, Зеленський повідомляв, що Україна поки що не отримала список країн з їхньою підтвердженою згодою про надання гарантій безпеки.