Якщо в Індії буде бажання - її запросять стати гарантом безпеки для України - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо в Індії буде бажання, її запросять стати гарантом безпеки для України. Про це він повідомив в інтерв’ю індійському ЗМІ Republic Media Network, передає УНН.
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"На сьогодні ми зацікавлені в гарантах безпеки, серед гарантерів безпеки ми бачимо провідні країни, які можуть забезпечити нам безпекові умови, у нас їх не було в минулому, але я вірю, що вони будуть в майбутньому. Серед цих країн ми бачимо: США, Велику Британію, Польщу, Німеччину, Францію, ми пропонуємо і Китаю, пропонуємо Туреччині, Італія хоче й ми підтримуємо таку позицію. Якщо буде бажання в Індії бути серед гарантерів безпеки для України, я думаю, що ми із задоволенням запросимо Індію, тому що це також потужний гравець у світі", - сказав Зеленський.
Доповнення
Зеленський раніше повідомляв, що США, Велика Британія, Туреччина, Польща, Німеччина, Франція та Ізраїль вже готові обговорювати список гарантій безпеки для України.
США і союзники обмірковують, як Захід може надати Україні альтернативні гарантії безпеки, якщо вона відмовиться від своєї заявки на членство в НАТО в якості поступки росії.
Зеленський зазначав, що США поки що не згодні надати Україні гарантії безпеки у тому вигляді, як просить наша країна.
Окрім того, Зеленський повідомляв, що Україна поки що не отримала список країн з їхньою підтвердженою згодою про надання гарантій безпеки.