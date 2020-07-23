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Якщо Україна не почне регулярне ІФА-тестування медиків, то знову помиратимуть лікарі - Фаворов

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Україні слід готуватися до сезону коронавірусу, мати достатньо лікарень, ліжок, ліків і медицинського персоналу, який обов'язково повинен проходити постійну діагностику на COVID-19. Сьогодні цього не робиться, попри наявність відповідного наказу МОЗ. І така ситуація дуже лякає. Про це в інтерв'ю УНН розповів провідний епідеміолог, інфекціоніст, доктор медичних наук, експерт Центру по контролю і профілактиці захворюваності CDC (Атланта, США) Михайло Фаворов.

"...ваше керівництво має готуватися до сезону, мати достатньо лікарень, ліжок, ліків, медичного персоналу - обов'язково. Крім того, широке використання діагностики. У вас не робиться діагностика. Скільки відсотків лікарів обстежено? 10? 15? 20? Це абсолютно неприйнятно, у вас лікарі повинні обстежуватися на "ковід" (всі) щотижня. Ось тоді це обстеження. Чому? Тому що кожного тижня будете додавати ковід-позитивних...", - каже він і пояснює, що медики з антитілами до вірусу можуть працювати з позитивними хворими. А ті, хто ще не стикався з "ковідом" - можуть працювати з іншими - "чистими" пацієнтами.

Таким чином, завдяки тестуванню, можна формувати "спецбригади".

"Ті, які "негативні" - відправте їх у травму (травматологію - ред.)... Туди, де немає "ковіду", і продовжуйте їх тестувати і переводити туди. Таким чином, у вас будуть, як то кажуть, спецбригади, які будуть працювати у будь-яких умовах. Тому що, що буде? Вони знову вмирати почнуть (лікарі). Уже всі забули, що лікарі помирають!", - пояснив експерт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Депутати хочуть посилити відповідальність за ігнорування наказу МОЗ про тестування лікарів на COVID-19.

Фаворов вважає, що не тільки медики повинні проходити тестування на антитіла до коронавірусу щотижня, а й поліцейські, священнослужителі, вчителі, співробітники у сфері обслуговування.

"...щотижня перевіряйте. Кожен лікар виходячи на роботу в якийсь певний день здає кров... і його перевіряють на "ковід", він навіть не повинен думати про це, це повинно йти "на автоматі". Але це не тільки лікарів стосується, а поліція? Поліція №2 у всьому світі за кількістю смертей від "ковіду".

А №3, хто ви думаєте? Священнослужителі. Вибачте, вони йдуть відспівувати, вони йдуть причащати, до них йде людина, яка погано себе почуває. У всьому світі одна і та ж історія. Працівники, яких ми тільки що з вами перерахували... вчителі, звичайно ж, працівники обслуговування, але я вас благаю: якщо у вас 10% протестовані, у цій групі...

Це зараз, коли у загальному-то не страшно, але можна ж підготуватися: ну ви ж знаєте, що це треба зробити. У вас є свій тест (ІФА-тести виробництва української компанії - ред.), він, вибачте, копійки коштує з точки зору світових тестів, і він такої класної якості. Так обстежте ви всіх! Я не можу зрозуміти, що відбувається!", - прокоментував епідеміолог.

Нагадаємо, ще 21 травня МОЗ оновив стандарти медичної допомоги при COVID-19, передбачивши обов'язкове ІФА-тестування, зокрема, для лікарів з метою їх захисту. Окремою категорією громадян, що підлягають ІФА-скринінгу, наказом МОЗ визначено працівників Національної поліції, Національної гвардії і Держприкордонслужби.

У ЦГЗ МОЗ вже заявили, що на тих, хто ігнорує наказ МОЗ про ІФА-скринінг, чекатимуть великі штрафні санкції. 

Також нагадаємо, на антитіла до COVID-19 протестували менше 10% медперсоналу Київської області. У Луганській області тільки 4% медперсоналу пройшли відповідне тестування. У Сумській області ситуація краща. Там ІФА-скринінгом охопили близько 65% медперсоналу.

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