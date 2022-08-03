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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Якщо чоловіки обмежено придатні до військової служби: у ДПСУ роз’яснили правила перетину кордону

Якщо чоловіки обмежено придатні до військової служби: у ДПСУ роз’яснили правила перетину кордону

Київ • УНН

 • 386464 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Для чоловіків, які обмежено придатні до військової служби, діють тимчасові обмеження у праві виїзду з території України. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає УНН.

Цитата

"Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які мають військово-облікові документи з ТЦК та СП із відміткою/записом "непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час" – не мають права виїжджати за межі України, оскільки такої категорії осіб не передбачено частиною першою статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", - ідеться у повідомленні.

Доповнення

Прикордонники роз'яснили, чи можуть виїхати зняті з військового обліку через відбуте покарання.

Окрім того, раніше у Держприкордонслужбі дали роз’яснення щодо виїзду за кордон чоловіків, які мають подвійне громадянство.

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