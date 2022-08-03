Если мужчины ограниченно пригодны к военной службе: в ГПСУ разъяснили правила пересечения границы

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Киев • УНН

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КИЕВ. 3 августа. УНН. Для мужчин, которые ограниченно пригодные к военной службе, действуют временные ограничения в праве выезда с территории Украины. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.

Цитата

"Граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые имеют военно-учетные документы с ТЦК и СП с отметкой/записью "непригодны к военной службе в мирное время, ограниченно пригодны в военное время" – не имеют права выезжать за пределы Украины, поскольку такая категория лиц не предусмотрена частью первой статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", - говорится в сообщении.

Дополнение

Пограничники разъяснили, могут ли выехать снятые с военного учета из-за отбытого наказания.

Кроме того, ранее в Госпогранслужбе дали разъяснение о выезде за границу мужчин, которые имеют двойное гражданство.

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