Якість повітря в Києві погіршилась: що показують датчики моніторингу
Київ • УНН
У Києві зафіксовано "жовтий" та "помаранчевий" рівні забруднення повітря з індексом 67. Столиця посідає 56 місце у світовому рейтингу якості повітря IQAir.
В Києві стан повітря погіршився, у більшості районів столиці "жовтий" рівень та подекуди "помаранчевий", пише УНН з посилання на SaveEcoBot.
Станом на 10:00 27 жовтня 2024 року, індекс якості повітря в Києві становить 67, що вказує на помірний рівень забруднення через дрібнодисперсний пил.
Таке повітря може викликати легкий дискомфорт у чутливих людей.
За рейтингом якості повітря в світі IQAir Київ на 56 місці.
Нагадаємо
Небезпечний рівень забруднення повітря став не просто цифрами у звітах екологів, а реальністю, з якою стикаються кияни щодня. Усі ми тижнями спостерігали сильний пил та смог у столиці, а показники у "Києві Цифровому" лякали високим рівнем небезпеки. Тож УНН перевірили, хто і як відслідковує якість повітря у Києві та який вплив на здоров’я людей має забруднення.