Качество воздуха в Киеве ухудшилось: что показывают датчики мониторинга

В Киеве состояние воздуха ухудшилось, в большинстве районов столицы "желтый" уровень и местами "оранжевый", пишет УНН со ссылкой на SaveEcoBot.

По состоянию на 10:00 27 октября 2024 года, индекс качества воздуха в Киеве составляет 67, что указывает на умеренный уровень загрязнения из-за мелкодисперсной пыли.

Такой воздух может вызвать легкий дискомфорт у чувствительных людей.

По рейтингу качества воздуха в мире IQAir Киев на 56 месте.

Напомним

Опасный уровень загрязнения воздуха стал не просто цифрами в отчетах экологов, а реальностью, с которой сталкиваются киевляне ежедневно. Все мы неделями наблюдали сильную пыль и смог в столице, а показатели в "Киеве Цифровом" пугали высоким уровнем опасности. Поэтому УНН проверили, кто и как отслеживает качество воздуха в Киеве и какое влияние на здоровье людей имеет загрязнение.