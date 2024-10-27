Качество воздуха в Киеве ухудшилось: что показывают датчики мониторинга
Киев • УНН
В Киеве зафиксированы «желтый» и «оранжевый» уровни загрязнения воздуха с индексом 67. Столица занимает 56 место в мировом рейтинге качества воздуха IQAir.
В Киеве состояние воздуха ухудшилось, в большинстве районов столицы "желтый" уровень и местами "оранжевый", пишет УНН со ссылкой на SaveEcoBot.
По состоянию на 10:00 27 октября 2024 года, индекс качества воздуха в Киеве составляет 67, что указывает на умеренный уровень загрязнения из-за мелкодисперсной пыли.
Такой воздух может вызвать легкий дискомфорт у чувствительных людей.
По рейтингу качества воздуха в мире IQAir Киев на 56 месте.
Напомним
Опасный уровень загрязнения воздуха стал не просто цифрами в отчетах экологов, а реальностью, с которой сталкиваются киевляне ежедневно. Все мы неделями наблюдали сильную пыль и смог в столице, а показатели в "Киеве Цифровом" пугали высоким уровнем опасности. Поэтому УНН проверили, кто и как отслеживает качество воздуха в Киеве и какое влияние на здоровье людей имеет загрязнение.