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Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться
26 октября 2024, 08:21 • 118071 просмотра

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ
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Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

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Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки
26 октября 2024, 06:32 • 130877 просмотра

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки

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Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
25 октября 2024, 12:28 • 203465 просмотра

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

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Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Качество воздуха в Киеве ухудшилось: что показывают датчики мониторинга

Качество воздуха в Киеве ухудшилось: что показывают датчики мониторинга

Киев  •  УНН

09:10 • 349 просмотра

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В Киеве зафиксированы «желтый» и «оранжевый» уровни загрязнения воздуха с индексом 67. Столица занимает 56 место в мировом рейтинге качества воздуха IQAir.

В Киеве состояние воздуха ухудшилось, в большинстве районов столицы "желтый" уровень и местами "оранжевый", пишет УНН со ссылкой на SaveEcoBot.

По состоянию на 10:00 27 октября 2024 года, индекс качества воздуха в Киеве составляет 67, что указывает на умеренный уровень загрязнения из-за мелкодисперсной пыли.

Такой воздух может вызвать легкий дискомфорт у чувствительных людей.

По рейтингу качества воздуха в мире IQAir Киев на 56 месте.

Напомним

Опасный уровень загрязнения воздуха стал не просто цифрами в отчетах экологов, а реальностью, с которой сталкиваются киевляне ежедневно. Все мы неделями наблюдали сильную пыль и смог в столице, а показатели в "Киеве Цифровом" пугали высоким уровнем опасности. Поэтому УНН проверили, кто и как отслеживает качество воздуха в Киеве и какое влияние на здоровье людей имеет загрязнение.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

КиевЗдоровье
kievКиев