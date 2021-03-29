Яхта під британським прапором прибула до Стамбулу з окупованого Севастополя: у МЗС обіцяють відреагувати
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Сьогодні до Стамбулу прибула яхта під прапором Великої Британії, яка до цього більш ніж пів року перебувала на території тимчасово окупованого Севастополя. Про це у Facebook написав керівник Інституту стратегічних чорноморських досліджень Андрій Клименко, передає УНН.
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“Сьогодні 29.03.2021 орієнтовно о 09:40 — 10:00 (час по Києву) до Стамбулу прибула красива яхта під прапором Великої Британії. В Стамбулі таких багато, але ця прибула з окупованого Севастополя. Вийшла з Севастополя зі стоянки в Південній бухті 27.03.2021 о 20:06”, — написав Клименко.
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З його слів, до Севастополя яхта прибула в минулому році, 26 липня, з Сочі. Потім займалася морськими прогулянками та зимувала.
У коментарі під постом Клименка відгукнувся посол України у Туреччині Андрій Сибіга.
“Обов’язково дієво відреагуємо”, — написав він.
Що було раніше
Минулоріч Палау позбавила прапору судно “SKS ONE” за заходження до закритих портів на тимчасово окупованій території Криму.