Судно позбавили прапору за заходження в окупований Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Палау позбавила прапору судно “SKS ONE” за заходження до закритих портів на тимчасово окупованій території Криму. Про це інформує українське посольство у Великій Британії, передає УНН.
“Судно „SKS ONE“ (IMO7822160) позбавлене права плавати під прапором Палау за заходження до закритих портів на тимчасово окупованій території АР Крим. Вдячні Палау за підтримку територіальної цілісності України”, — повідомили в посольстві.
Дипломати наголосили, що Україна уважно слідкує за чітким дотриманням санкцій проти РФ за окупацію Криму.
“Кожний порушник буде притягнутий до відповідальності”, — наголосили в посольстві.
Нагадаємо, раніше прокурори домоглися у суді чергового арешту судна, власник якого незаконно видобував пісок в окупованому Криму.