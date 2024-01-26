Як зберегти фізичну активність взимку - відповідь фахівців

Зимовий сезон може бути важким часом для підтримки фізичної активності через нижчі температури, несприятливу погоду і коротший світловий день. Поради, як не припиняти її взимку, перечислили у Центрі громадського здоров'я, пише УНН.

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У ЦГЗ нагадують, що рухова активність - один із найкращих способів покращити своє психічне та фізичне здоров'я.

І зазначають, що фахівці CDC вказують на рекомендацію для дорослих займатися щонайменше 150 хвилин на тиждень фізичною активністю помірної інтенсивності. Радять спробувати займатися по 30 хвилин 5 днів на тиждень і почати з цих простих порад, щоб залишатися активними усю зиму:

1. Прогулянки на природі. Якщо сприятлива погода, заплануйте час протягом дня, щоб насолодитися природою. Прогуляйтеся безпечним районом або парком.

2. Носіть багатошаровий одяг. Надягніть кілька шарів зручного одягу, щоб його можна було легко зняти, коли вам стане тепліше. Багатошаровий одяг допоможе захиститися від перегріву, потовиділення і, зрештою, від переохолодження.

3. Тренуйтеся онлайн. Подумайте про те, щоб налаштуватись на онлайн-тренування. Знайдіть в інтернеті безкоштовні або недорогі відеоролики з вправами, які допоможуть вам займатися аеробікою, танцями чи розтяжкою.

4. Займіться хатніми справами. Якщо погана погода не дозволяє вам виходити на вулицю, шукайте способи займатися фізичною активністю у приміщенні. Робота по дому, така як прибирання, враховується при досягненні ваших цілей з фізичної активності. Викресліть деякі пункти зі свого списку справ, отримавши при цьому користь для здоров'я. Прогулянка або біг вгору і вниз сходами будинку також може стати чудовим тренуванням.

5. Шукайте можливості для волонтерства, пов'язані з фізичною активністю, наприклад, займіться вигулом собак для літніх сусідів або прибиранням снігу.

Як визначити інтенсивність рухової активності

Щоб відрізнити рухову активність помірної інтенсивності від високої, існує простий тест. Спробуйте говорити під час активності. Якщо ви:

важко дихаєте, але можете легко вести розмову – це активність помірної інтенсивності;

можете промовити лише кілька слів, перш ніж зробити вдих, – це активність високої інтенсивності.

"Рухова активність помірної інтенсивності безпечна для більшості. Але якщо ви маєте хронічні захворювання, надмірну масу тіла чи низьку рухову активність у минулому, обов’язково проконсультуйтесь зі своїм лікарем стосовно типів та обсягів активностей, які вам підійдуть", - зазначають у ЦГЗ.

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