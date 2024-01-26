Как сохранить физическую активность зимой - ответ специалистов

Зимний сезон может быть трудным временем для поддержания физической активности из-за низких температур, неблагоприятной погоды и более короткого светового дня. Советы, как не прекращать ее зимой, перечислили в Центре общественного здоровья, пишет УНН.

Детали

В ЦОЗ напоминают, что двигательная активность - один из лучших способов улучшить свое психическое и физическое здоровье.

И отмечают, что специалисты CDC указывают на рекомендацию для взрослых заниматься минимум 150 минут в неделю физической активностью умеренной интенсивности. Советуют попробовать заниматься по 30 минут 5 дней в неделю и начать с этих простых советов, чтобы оставаться активными всю зиму:

1. Прогулки на природе. Если благоприятная погода, запланируйте время в течение дня, чтобы насладиться природой. Прогуляйтесь по безопасному району или парку.

2. Носите многослойную одежду. Наденьте несколько слоев удобной одежды, чтобы ее можно было легко снять, когда вам станет теплее. Многослойная одежда поможет защититься от перегрева, потоотделения и, в конце концов, от переохлаждения.

3. Тренируйтесь онлайн. Подумайте о том, чтобы настроиться на онлайн-тренировки. Найдите в интернете бесплатные или недорогие видеоролики с упражнениями, которые помогут вам заниматься аэробикой, танцами или растяжкой.

4. Займитесь домашними делами. Если плохая погода не позволяет вам выходить на улицу, ищите способы заниматься физической активностью в помещении. Работа по дому, такая как уборка, учитывается при достижении ваших целей по физической активности. Вычеркните некоторые пункты из своего списка дел, получив при этом пользу для здоровья. Прогулка или бег вверх и вниз по лестнице дома также может стать отличной тренировкой.

5. Ищите возможности для волонтерства, связанные с физической активностью, например, займитесь выгулом собак для пожилых соседей или уборкой снега.

Как определить интенсивность двигательной активности

Чтобы отличить двигательную активность умеренной интенсивности от высокой, существует простой тест. Попробуйте говорить во время активности. Если вы:

тяжело дышите, но можете легко вести разговор - это активность умеренной интенсивности;

можете произнести всего несколько слов, прежде чем сделать вдох, - это активность высокой интенсивности.

"Двигательная активность умеренной интенсивности безопасна для большинства. Но если вы имеете хронические заболевания, избыточную массу тела или низкую двигательную активность в прошлом, обязательно проконсультируйтесь со своим врачом относительно типов и объемов активностей, которые вам подойдут", - отмечают в ЦОЗ.

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