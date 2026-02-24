Як вибрати монітор для офісу та бізнес-завдань

$43.300.02
51.010.09
ukenru
Ексклюзив
12:55 • 2678 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:04 • 4748 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
09:05 • 20487 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
08:57 • 17915 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
08:32 • 17245 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 07:45 • 17275 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
24 лютого, 06:54 • 16256 перегляди
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війниVideo
23 лютого, 17:51 • 22529 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38 • 40719 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
23 лютого, 17:34 • 31001 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
Донька Гаріка Корогодського розповіла, чому пішла на військову службу24 лютого, 04:30 • 7454 перегляди
РНБО: росія здійснила свідому диверсію проти Угорщини та Словаччини, вдаривши по нафтопроводу "Дружба"24 лютого, 05:31 • 5370 перегляди
Європейські лідери прибули до Києва у четверту річницю вторгнення рфPhoto24 лютого, 07:05 • 20728 перегляди
Федоров озвучив "план війни" та назвав три цілі МіноборониVideo09:17 • 9562 перегляди
Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти рф - до 300 нових обмежень09:44 • 13980 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
12:55 • 2674 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
09:05 • 20487 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 42931 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 62602 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 65826 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кір Стармер
Антоніу Кошта
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Крим
Франція
УНН Lite
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto12:26 • 3300 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 23407 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 21205 перегляди
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo23 лютого, 16:51 • 21950 перегляди
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo23 лютого, 11:24 • 40075 перегляди
Техніка
Starlink
Соціальна мережа
Financial Times
Іскандер (ОТРК)

Як вибрати монітор для офісу та бізнес-завдань

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Правильно підібраний офісний монітор впливає на комфорт роботи та продуктивність. Важливо враховувати діагональ, завдання бізнесу, освітлення та тривалість роботи.

Як вибрати монітор для офісу та бізнес-завдань

Офісний монітор безпосередньо впливає на комфорт роботи, концентрацію та продуктивність співробітників. Неправильно підібраний екран швидше втомлює зір і знижує ефективність протягом дня. При цьому монітори для офісу повинні враховувати не тільки діагональ, але і завдання бізнесу, освітлення робочого місця і тривалість щоденної роботи. Розібратися в ключових параметрах допоможе грамотний і системний підхід, передає УНН.

Основні характеристики офісного монітора

При виборі монітора для робочих завдань важливо орієнтуватися на стабільну якість зображення і зручність тривалого використання. Для офісних програм, таблиць і пошти не потрібна максимальна ігрова частота, але велике значення мають чіткість тексту і рівномірне підсвічування. Ці параметри безпосередньо впливають на зниження навантаження на очі.

Роздільна здатність екрану підбирається з урахуванням діагоналі та відстані до користувача. Для стандартного робочого місця оптимальні моделі Full HD і Quad HD, оскільки вони забезпечують достатню щільність пікселів без надмірного навантаження на відеокарту. Матриці IPS залишаються універсальним рішенням завдяки точній передачі кольорів і широким кутам огляду.

Ергономіка та зручність використання

Робочий монітор повинен підлаштовуватися під користувача, а не навпаки. Наявність регулювання по висоті, нахилу та повороту дозволяє зберегти правильну поставу та зменшити напругу в шиї. Це особливо важливо при восьмигодинному робочому дні.

Додаткові технології, такі як зниження синього світла і відсутність мерехтіння, підвищують комфорт при тривалій роботі. Антиблікове покриття допомагає уникнути відбитків від ламп і вікон, що актуально для офісів з яскравим освітленням і відкритим плануванням.

Параметри, на які варто звернути увагу

Навіть при однаковому призначенні офісні монітори можуть істотно відрізнятися за характеристиками. Щоб пристрій відповідав бізнес-завданням і не створював дискомфорту в роботі, важливо заздалегідь оцінити ключові технічні параметри:

  • діагональ екрану – для офісу оптимальні 22–27 дюймів, щоб зручно працювати з документами і декількома вікнами;
    • роздільна здатність – чим вищий показник, тим чіткіше текст і графіка при тривалій роботі;
      • тип матриці – IPS забезпечує стабільні кольори і комфортний перегляд під будь-яким кутом;
        • частота оновлення – 60–75 Гц достатньо для офісних і бізнес-завдань;
          • інтерфейси підключення – наявність HDMI і DisplayPort спрощує підключення до сучасної техніки.

            Грамотне поєднання цих параметрів дозволяє підібрати монітор під конкретні завдання компанії. Це знижує втому співробітників і підвищує загальну продуктивність робочого процесу. В асортименті COMFY представлені рішення для різних форматів бізнесу.

            Вибір монітора під завдання бізнесу

            Для бухгалтерії, аналітики та роботи з таблицями важлива чіткість шрифтів і можливість розміщувати кілька вікон одночасно. У таких випадках зручні моделі зі збільшеною діагоналлю і високою роздільною здатністю. Це прискорює обробку даних і зменшує кількість перемикань між програмами.

            Якщо монітор підбирається для переговорних або робочих місць керівників, варто звернути увагу на дизайн і якість збірки. Надійні моделі з тонкими рамками і універсальними настройками легко вписуються в сучасний офіс і підкреслюють діловий стиль.

            Вибирайте техніку свідомо і з урахуванням реальних завдань. Актуальні моделі та вигідні пропозиції чекають на вас на сайті comfy.ua. Зробіть робочий простір зручнішим вже сьогодні.

            Лілія Подоляк

            Новини Бізнесу
            Техніка