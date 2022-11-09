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Як відновити документи про вищу освіту: перечислили варіанти

Як відновити документи про вищу освіту: перечислили варіанти

Київ • УНН

 • 494135 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України дало поради, як відновити документи про вищу освіту, пише УНН.

Деталі

У відомстві нагадали: якщо навчальний заклад розташований на тимчасово непідконтрольній території, документ про освіту можна сформувати в «Дії».

Якщо заклад, який видав диплом, вже не діє, то заяву про поновлення диплома разом з пакетом документів (копіями диплома та додатка) слід направити поштою до Міністерства освіти і науки України за адресою: 01135, м. Київ, пр. Перемоги, 10 або на скриньку [email protected]. Зразок заяви тут.

МОН визначає вищий навчальний заклад, який буде займатися відновленням втраченого диплома.

Інформація в дублікаті відтворюватиметься на основі даних з Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Вона формується з 2000 року. Якщо диплом видано раніше або інформація про нього відсутня у базі, то для підтвердження виш може використати його копію, архівну довідку про навчання чи виписку з журналу видачі документів.

Якщо інформації про видачу диплома немає в ЄДЕБО й недоступні архіви, тоді наявність вищої освіти доведеться встановлювати в судовому порядку. Для цього можна використати будь-які свідчення. Наприклад, копії документів про навчання чи записи у трудовій книжці.

Коли суд встановить юридичний факт здобуття відповідного ступеня чи рівня вищої освіти, копію цього судового рішення необхідно додати до заяви, з якою так само доведеться звернутися до Міністерства освіти і науки.

На підставі рішення суду чи офіційного листа визначений МОН України навчальний заклад має видати дублікат документа про вищу освіту.

Нагадаємо

У Мінреінтеграції дали інструкцію, як студентам із тимчасово окупованих територій і переселенцям перевестися на держбюджет.

Українські Національні Новини

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