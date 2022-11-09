Як перевестися на бюджет студентам з окупованих територій: дали інструкцію

Хто має право перевестися з контрактної форми навчання на бюджетну



Студенти, які проживають на ТОТ, на території громад у районі бойових дій, у тимчасовій окупації, оточенні, що станом на 15 жовтня відповідного року включені до переліку, затвердженого Мінреінтеграції.



Студенти, які виїхали з таких територій.



А також:





діти загиблих захисників України;

учасники бойових дій і їхні діти;

особи, що отримали інвалідність внаслідок війни, та їхні діти.



Дія постанови розповсюджується на студентів, які:



були зараховані на контракт до 2021 року включно;



здобувають такий ступінь освіти вперше.



Які документи потрібні для ВПО та студентів із ТОТ



Витяг з реєстру територіальної громади. Він має підтверджувати відомості про місце проживання (перебування) особи станом на 24 лютого 2022 року або містити інформацію про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) чи про зняття з нього на підставі відомостей ДМС.



Документ про освіту, здобуту в закладі, який розташований на території відповідних територіальних громад.



Він може стати у нагоді, якщо інформації у згаданому реєстрі немає або місце проживання знято з реєстрації до 24 лютого 2022 року.



Куди надавати документи

Треба звернутися із заявою до керівника свого закладу освіти. Виш здійснює верифікацію поданих документів і вносить інформацію про студента до Єдиної державної електронної бази з питань освіти у модулі "Здобувачі освіти".

"Переведення на місця державного замовлення студентів, дані про яких внесуть до ЄДЕБО після 15 листопада, може бути здійснено у 2023 році", - зазначили у відомстві.

На які бюджетні місця братимуть таких студентів

Переведення здійснюватимуться за рахунок невикористаних місць державного замовлення у 2022 році, а також наявності вакантних (вивільнених) місць. За відсутності останніх можливе збільшення обсягу державного замовлення.

"Якщо у закладі є студенти зазначених вище категорій, керівникам закладів забороняється самостійно без дозволу відповідного держзамовника переводити студентів інших категорій на вакантні (вивільнені) місця державного замовлення", - додали у міністерстві.

Доповнення

Нещодавно уряд затвердив механізм переведення студентів із тимчасово окупованих територій і переселенців з контракту на місця державного замовлення в закладах фахової передвищої та вищої освіти.