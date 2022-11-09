Як перевестися на бюджет студентам з окупованих територій: дали інструкцію
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Мінреінтеграції дали інструкцію, як студентам із тимчасово окупованих територій і переселенцям перевестися на держбюджет, пише УНН.
Хто має право перевестися з контрактної форми навчання на бюджетну
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- Студенти, які проживають на ТОТ, на території громад у районі бойових дій, у тимчасовій окупації, оточенні, що станом на 15 жовтня відповідного року включені до переліку, затвердженого Мінреінтеграції.
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- Студенти, які виїхали з таких територій.
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- А також:
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- діти загиблих захисників України;
- учасники бойових дій і їхні діти;
- особи, що отримали інвалідність внаслідок війни, та їхні діти.
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Дія постанови розповсюджується на студентів, які:
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- були зараховані на контракт до 2021 року включно;
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- здобувають такий ступінь освіти вперше.
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Які документи потрібні для ВПО та студентів із ТОТ
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- Витяг з реєстру територіальної громади. Він має підтверджувати відомості про місце проживання (перебування) особи станом на 24 лютого 2022 року або містити інформацію про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) чи про зняття з нього на підставі відомостей ДМС.
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- Документ про освіту, здобуту в закладі, який розташований на території відповідних територіальних громад.
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- Він може стати у нагоді, якщо інформації у згаданому реєстрі немає або місце проживання знято з реєстрації до 24 лютого 2022 року.
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Куди надавати документи
Треба звернутися із заявою до керівника свого закладу освіти. Виш здійснює верифікацію поданих документів і вносить інформацію про студента до Єдиної державної електронної бази з питань освіти у модулі "Здобувачі освіти".
"Переведення на місця державного замовлення студентів, дані про яких внесуть до ЄДЕБО після 15 листопада, може бути здійснено у 2023 році", - зазначили у відомстві.
На які бюджетні місця братимуть таких студентів
Переведення здійснюватимуться за рахунок невикористаних місць державного замовлення у 2022 році, а також наявності вакантних (вивільнених) місць. За відсутності останніх можливе збільшення обсягу державного замовлення.
"Якщо у закладі є студенти зазначених вище категорій, керівникам закладів забороняється самостійно без дозволу відповідного держзамовника переводити студентів інших категорій на вакантні (вивільнені) місця державного замовлення", - додали у міністерстві.
Доповнення
Нещодавно уряд затвердив механізм переведення студентів із тимчасово окупованих територій і переселенців з контракту на місця державного замовлення в закладах фахової передвищої та вищої освіти.