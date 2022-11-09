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Как перевестись на бюджет студентам с оккупированных территорий: дали инструкцию

Как перевестись на бюджет студентам с оккупированных территорий: дали инструкцию

Киев • УНН

 • 404871 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Минреинтеграции дали инструкцию, как студентам со временно оккупированных территорий и переселенцам перевестись на госбюджет, пишет УНН.

Кто имеет право перевестись с контрактной формы обучения на бюджетную

  • Студенты, проживающие на ВОТ, на территории громад в районе боевых действий, во временной оккупации, окружении, по состоянию на 15 октября соответствующего года включенных в перечень, утвержденный Минреинтеграции.
  • Студенты, выехавшие с таких территорий.
  • А также:
  • дети погибших защитников Украины;
  • участники боевых действий и их дети;
  • лица, получившие инвалидность в результате войны, и их дети.

Действие постановления распространяется на студентов, которые:

  • были зачислены на контракт до 2021 года включительно;
  • получают такую ​​степень образования впервые.

Какие документы нужны для ВПЛ и студентов с ВОТ

  • Выписка из реестра территориальной громады. Она должна подтверждать сведения о месте жительства (нахождения) лица по состоянию на 24 февраля 2022 года или содержать информацию о задекларированном/зарегистрированном месте жительства (нахождении) или о снятии с него на основании сведений ГМС.
  • Документ об образовании, полученном в заведении, расположенном на территории соответствующих территориальных громад.
  • Он может пригодиться, если информации в упомянутом реестре нет или место жительства снято с регистрации до 24 февраля 2022 года.

Куда предоставлять документы

Надо обратиться с заявлением к руководителю своего учебного заведения. Вуз осуществляет верификацию поданных документов и вносит информацию о студенте в Единую государственную электронную базу по вопросам образования в модуле "Соискатели образования".

"Перевод на места государственного заказа студентов, данные о которых будут внесены в ЕГЭБО после 15 ноября, может быть осуществлен в 2023 году", - отметили в ведомстве.

На какие бюджетные места будут брать таких студентов

Переводы будут осуществляться за счет неиспользованных мест государственного заказа в 2022 году, а также наличия вакантных (высвобожденных) мест. При отсутствии последних возможно увеличение объема госзаказа.

"Если в заведении есть студенты указанных выше категорий, руководителям заведений запрещается самостоятельно без разрешения соответствующего госзаказчика переводить студентов других категорий на вакантные (освобожденные) места государственного заказа", - добавили в министерстве.

Дополнение

Недавно правительство утвердило механизм перевода студентов с временно оккупированных территорий и переселенцев с контракта на места государственного заказа в учреждениях профессионального перед высшим и высшего образования.

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