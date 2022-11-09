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Как восстановить документы о высшем образовании: перечислили варианты

Как восстановить документы о высшем образовании: перечислили варианты

Киев • УНН

 • 494132 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины дало советы, как восстановить документы о высшем образовании, пишет УНН.

Детали

В ведомстве напомнили: если учебное заведение расположено на временно неподконтрольной территории, документ об образовании можно сформировать в «Дія».

Если заведение, выдавшее диплом, уже не действует, то заявление о возобновлении диплома вместе с пакетом документов (копиями диплома и приложения) следует направить по почте в Министерство образования и науки Украины по адресу: 01135, г. Киев, пр. Победы, 10 или на ящик [email protected]. Образец заявления здесь.

МОН определяет высшее учебное заведение, которое будет заниматься восстановлением утраченного диплома.

Информация в дубликате будет восстанавливаться на основе данных Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО). Она формируется с 2000 г. Если диплом выдан ранее или информация о нем отсутствует в базе, то для подтверждения вуз может использовать его копию, архивную справку об обучении или выписку из журнала выдачи документов.

Если информации о выдаче диплома нет в ЕГЭБО и недоступны архивы, тогда наличие высшего образования придется устанавливать в судебном порядке. Для этого можно использовать любые показания. К примеру, копии документов об обучении или записи в трудовой книжке.

Когда суд установит юридический факт получения соответствующей степени или уровня высшего образования, копию этого судебного решения необходимо добавить в заявление, с которым также придется обратиться в Министерство образования и науки.

На основании решения суда или официального письма определенное МОН Украины учебное заведение должно выдать дубликат документа о высшем образовании.

Напомним

В Минреинтеграции дали инструкцию, как студентам со временно оккупированных территорий и переселенцам перевестись на госбюджет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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