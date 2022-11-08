Як правильно зберігати воду: українцям дали поради

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У відомстві вказують, що внаслідок терористичних російських ракетних обстрілів критична інфраструктура України зазнає суттєвого ушкодження, і отже існує ризик частого та раптового відключення водопостачання в оселях.

І що у випадку довготривалої повітряної загрози рекомендовано запастися в місцях укриття питною бутильованою водою хоча б на 1-2 дні, яку можливо довго зберігати та доцільно використовувати як і для пиття, так і приготування їжі.

"Заготовлюйте приблизно 2,5-3 л питної води на одну особу на добу, а технічну − в середньому потрібно 2-4 л", - зазначають у споживслужбі.

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"Для зберігання води вибирайте ємності з харчового пластику чи іншого матеріалу (емальований посуд) та зберігайте подалі від світла. У разі виникнення сумніву якості питної води прокип’ятіть її чи використовуйте для побутових цілей", - радять у відомстві.

Також там рекомендують стежити за повідомленнями місцевих органів влади про організований підвіз питної води та води для технічних потреб.

"Якщо у вашій місцевості є бювети, колодязі, свердловини або інші джерела води, дізнайтеся про їхнє точне місцезнаходження та обміркуйте найбезпечніший маршрут до них, щоб у разі вичерпання запасів можна було набрати води", - зазначили у споживслужбі.

Там наголосили на необхідності використовувати виключно перевірені джерела питної води.