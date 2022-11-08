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Как правильно хранить воду: украинцам дали советы

Как правильно хранить воду: украинцам дали советы

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Госпродпотребслужбе дали рекомендации, как правильно хранить воду в условиях вынужденных нарушений водоснабжения, пишет УНН.

Детали

В ведомстве указывают, что в результате террористических российских ракетных обстрелов критическая инфраструктура Украины подвергается существенным повреждениям, и следовательно существует риск частого и внезапного отключения водоснабжения в домах.

И что в случае длительной воздушной угрозы рекомендуется запастись в местах укрытия питьевой бутилированной водой хотя бы на 1-2 дня, которую можно долго хранить и целесообразно использовать как для питья, так и приготовления пищи.

"Заготавливайте примерно 2,5-3 л питьевой воды на одного человека в сутки, а техническое − в среднем нужно 2-4 л", - отмечают в потребслужбе.

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"Для хранения воды выбирайте емкости из пищевого пластика или другого материала (эмалированную посуду) и храните подальше от света. В случае возникновения сомнения качества питьевой воды прокипятите ее или используйте для бытовых целей", - советуют в ведомстве.

Также там рекомендуют следить за сообщениями местных органов власти об организованном подвозе питьевой воды и воды для технических нужд.

"Если в вашей местности есть бюветы, колодцы, скважины или другие источники воды, узнайте их точное местонахождение и обдумайте самый безопасный маршрут к ним, чтобы в случае исчерпания запасов можно было набрать воды", - отметили в потребслужбе.

Там отметили необходимость использовать исключительно проверенные источники питьевой воды.

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