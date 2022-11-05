Як підготувати запас води: українцям дали поради

Деталі

Так, денний запас води для однієї дорослої людини:



1,5-2 л питної води;



10-12 л води для гігієни та приготування їжі.



Мінімальний запас необхідно робити на три дні.

Де знайти питну воду:



Придбати у магазині. Ліпше закупити п’ятилітрові бутлі;



Набрати в бюветі. Але перед вживанням її потрібно кип’ятити щонайменше 10 хвилин.



Де знайти технічну воду:

Запас технічної води можна зробити вдома, набравши її з крану. Для зберігання підійдуть пластикові бутлі, скляні банки та навіть відра.

Доповнення

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