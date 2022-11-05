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Як підготувати запас води: українцям дали поради

Як підготувати запас води: українцям дали поради

Київ • УНН

 • 555280 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Українцям порадили, як діяти, коли в будинку немає води, на тлі атак російських окупантів на об'єкти критичної інфраструктури України. Поради оприлюднив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, пише УНН.

Деталі

Так, денний запас води для однієї дорослої людини:

  • 1,5-2 л питної води;
  • 10-12 л води для гігієни та приготування їжі.

Мінімальний запас необхідно робити на три дні.

Де знайти питну воду:

  • Придбати у магазині. Ліпше закупити п’ятилітрові бутлі;
  • Набрати в бюветі. Але перед вживанням її потрібно кип’ятити щонайменше 10 хвилин.

Де знайти технічну воду:

Запас технічної води можна зробити вдома, набравши її з крану. Для зберігання підійдуть пластикові бутлі, скляні банки та навіть відра.

Доповнення

Українцям дали поради, що робити, якщо вимкнули світло.

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