Как подготовить запас воды: украинцам дали советы

Детали

Так, дневной запас воды для одного взрослого человека:



1,5-2 л питьевой воды;



10-12 л воды для гигиены и приготовления пищи.



Минимальный запас необходимо производить на три дня.

Где найти питьевую воду:



Купить в магазине. Лучше закупить пятилитровые бутыли;



Набрать в бювете. Но перед употреблением ее нужно кипятить не менее 10 минут.



Где найти техническую воду:

Запас технической воды можно сделать дома, набрав ее из крана. Для хранения подойдут пластиковые бутыли, стеклянные банки и даже ведра.

Дополнение

Украинцам дали советы, что делать, если выключили свет.