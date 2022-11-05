Как подготовить запас воды: украинцам дали советы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Украинцам посоветовали, как действовать, когда в доме нет воды, на фоне атак российских оккупантов на объекты критической инфраструктуры Украины. Советы обнародовал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, пишет УНН.
Детали
Так, дневной запас воды для одного взрослого человека:
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- 1,5-2 л питьевой воды;
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- 10-12 л воды для гигиены и приготовления пищи.
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Минимальный запас необходимо производить на три дня.
Где найти питьевую воду:
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- Купить в магазине. Лучше закупить пятилитровые бутыли;
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- Набрать в бювете. Но перед употреблением ее нужно кипятить не менее 10 минут.
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Где найти техническую воду:
Запас технической воды можно сделать дома, набрав ее из крана. Для хранения подойдут пластиковые бутыли, стеклянные банки и даже ведра.
Дополнение
Украинцам дали советы, что делать, если выключили свет.