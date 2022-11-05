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Как подготовить запас воды: украинцам дали советы

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Украинцам посоветовали, как действовать, когда в доме нет воды, на фоне атак российских оккупантов на объекты критической инфраструктуры Украины. Советы обнародовал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, пишет УНН.

Детали

Так, дневной запас воды для одного взрослого человека:

  • 1,5-2 л питьевой воды;
  • 10-12 л воды для гигиены и приготовления пищи.

Минимальный запас необходимо производить на три дня.

Где найти питьевую воду:

  • Купить в магазине. Лучше закупить пятилитровые бутыли;
  • Набрать в бювете. Но перед употреблением ее нужно кипятить не менее 10 минут.

Где найти техническую воду:

Запас технической воды можно сделать дома, набрав ее из крана. Для хранения подойдут пластиковые бутыли, стеклянные банки и даже ведра.

Дополнение

Украинцам дали советы, что делать, если выключили свет.

Украинские Национальные Новости

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