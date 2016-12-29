Як МОЗ намагається зруйнувати залишки системи охорони здоров'я

“Моя думка в край негативна. Тому що відсутність професіоналізму нинішньої команди МОЗу призводить до того, що вони руйнують все, що ще залишилося в системі охорони здоров’я. В мене складається враження, що пані Супрун і її заступники хочуть знищити населення України. І якщо вони відмовили Клініці Спіженко у наданні допомоги, яку клініка пропонувала, то на це просто немає ніяких слів. У мене взагалі великі сумніви щодо фаховості команди, яка зараз керує МОЗ і щодо елементарної порядності. А Прем’єр-міністр має робити висновки і мабуть, потрібно звільняти цих людей, які не компетентні і випадково потрапили до МОЗу. Це — прерогатива Прем’єр-міністра, саме він персонально відповідає за призначення цієї так званої в.о. міністра”, — сказав він.

У свою чергу, генеральний директор НДСЛ “Охматдит” Юрій Гладуш повідомив, що уже направив відповідне звернення до МЦ “Клініка Спіженко” із пропозицією реалізувати ініціативу та допомогти пролікувати найбільш нужденних онкохворих українців.

“Я звернувся до Клініки Спіженко з пропозицією, щоб сторону держави представляли ми (НДСЛ "Охматдит“ — ред.) і отримав розуміння. І я вважаю, що швидше за все, такий проект буде реалізований. І я думаю, що у цьому проекті прийме участь Клініка Спіженко, як той хто надає безоплатні послуги тим, хто їх потребує.

І ми разом з благодійним фондом "Краб“ — це фонд допомоги онкохорим дітям — знайдемо таких дітей, які потребують спеціалізованої онкологічної допомоги. Швидше за все це будуть діти з неповних сімей, діти — сироти і можливо діти з території Донецької і Луганської областей. І всі сторони вже заявили, що готові зробити це для українців. Ми цих дітей покладемо у себе. Знайти їх допоможуть волонтери, а возити на лікування будемо возити до Клініки Спіженко”, — сказав Ю.Гладуш.

За його словами, ініціатива Клініки Спіженко — це свідоме бажання допомогти, що відповідає поглядам цивілізованого європейського суспільства.

“Я думаю, що ініціатива Клініки Спіженко — це абсолютно нормальна і правильна ініціатива свідомих людей у нормальному європейському суспільстві. Мають бути патріоти, які піклуються за свою країну. У цьому немає нічого героїчного, це нормально”, — сказав Ю.Гладуш.

В свою чергу голова Комісії Громадської ради при МОЗ України з питань благодійності в сфері охорони здоров'я, керівник благодійного фонду допомоги онкохворим дітям “Краб” Лариса Лавренюк, що вони залюбки скористаються такою можливістю, оскільки дуже часто онкохворим не вдається дочекатися державної допомоги.

“Я розумію Клініку Спіженко, яка звернулася до офіційної структури, щоб самим не займатися відбором пацієнтів і це є логічно. Я вважаю, що така співпраця була б логічною і доречною. Черга на лікування за кордоном весь час росте, а коштів не достатньо. Це була б гарна можливість отримати допомогу, а не чекати поки поступлять кошти від держави, бо дуже часто їх важко шукати і багато хто не може дочекатися. Якщо МОЗу дуже важко погодитися на цю ініціативу то ми можемо її підхопити і знайти людей які дійсно потребують такої допомоги ”, - сказала Л. Лавренюк.

Натомість, керівник Асоціації приватних клінік України та власник МЦ “Клініка Спіженко” Олег Спіженко повідомив, що не зважаючи на позицію МОЗ, МЦ знайде можливість допомогти пролікувати найбільш нужденних онкохворих українців.

“Незрозуміла реакція керівництва МОЗ України, на пропозицію Центра онкології Клініки Спіженко пролікувати безоплатно онкохворих, що очікують лікування за кордоном. Свою відмову МОЗ України обґрунтовує тим, що не може ні яким чином вплинути на процес прийняття конкретним лікарем відповідного рішення та не є розпорядником інформації щодо персональних даних пацієнтів, які потребують такого лікування. Хоча суть нашого звернення була щодо пацієнтів яким вже рекомендоване таке лікування у відповідності до міжнародних протоколів і очікують на таке лікуванням за кордоном, але з причин відсутності коштів таке лікуванням ми могли б провести в Центрі онкології Клініки Спіженко на безоплатній основі.

Я вже не кажу, що можна було б ради прояву зацікавленості в подальшій співпраці — організувати спільну зустріч щодо обговорення можливого лікування тих пацієнтів які звертаються до МОЗ України за подібним лікуванням, щоб започаткувати такого роду проекти соціальної відповідальності бізнесу та приватних лікарень, як-не-як цей склад МОЗ України сформований з „волонтерів“ і добре мають розуміти на скільки це важливо. Для прикладу, на минулому тижні Клініка Спіженко передало дитячому благодійному фонду 15 квитків в театр на Новорічну виставу і благодійний фонд самостійно розподілив ці квитки, а не відписав листа, що не має реєстру бажаючих дітей, не може скерувати батьків, щоб ті пішли в театр. Дивна ситуація з безоплатним лікуванням, такої байдужої реакції ми не очікували. Складається враження, що краще ні чого не пропонувати. Я досі шокований і не можу зрозуміти, чим керуються чиновники, які відмовляються рятувати життя. Ми протягнули руку допомоги – а у відповідь отримали відмову. Хочу сказати, що не зважаючи на позицію профільного відомства, МЦ "Клініка Спіженко" знайде можливість допомогти пролікувати найбільш нужденних онкохворих українців”, — сказав він.