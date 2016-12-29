Как Минздрав пытается разрушить остатки системы здравоохранения

"Мое мнение в край отрицательное. Потому что отсутствие профессионализма у нынешней команды МОЗ приводит к тому, что они разрушают все, что еще осталось в системе здравоохранения. У меня складывается впечатление, что госпожа Супрун и ее заместители хотят уничтожить население Украины. И если они отказали Клинике Спиженко в предоставлении помощи, которую клиника предлагала, то на это просто нет никаких слов. У меня вообще большие сомнения относительно профессионализме команды, которая сейчас руководит МЗ и относительно элементарной порядочности. А премьер-министр должен делать выводы и может быть, нужно освобождать этих людей, которые не компетентны и случайно попали в Минздрав. Это - прерогатива премьер-министра, именно он персонально отвечает за назначение этой так называемой и.о. министра ", - сказал он.

В свою очередь, генеральный директор НДСБ "Охматдет" Юрий Гладуш сообщил, что уже направил соответствующее обращение в МЦ "Клиника Спиженко" с предложением реализовать инициативу и помочь пролечить наиболее нуждающихся онкобольных украинцев.

"Я обратился в клинику Спиженко с предложением, чтобы сторону государства представляли мы (НДСБ" Охматдет "- ред.) и получил понимание. И я считаю, что скорее всего, такой проект будет реализован. И я думаю, что в этом проекте примет участие Клиника Спиженко, как тот, кто предоставляет бесплатные услуги тем, кто в них нуждается.

И мы вместе с благотворительным фондом "Краб" - это фонд помощи онкохорим детям - найдем таких детей, которые нуждаются в специализированной онкологической помощи. Скорее всего это будут дети из неполных семей, дети - сироты и возможно дети с территории Донецкой и Луганской областей. И все стороны уже заявили, что готовы сделать это для украинцев. Мы этих детей положим у себя. Найти их помогут волонтеры, а возить на лечение будем в клинику Спиженко ", - сказал Ю.Гладуш.

По его словам, инициатива Клиники Спиженко - это сознательное желание помочь, что соответствует взглядам цивилизованного европейского общества.

"Я думаю, что инициатива Клиники Спиженко - это абсолютно нормальная и правильная инициатива сознательных людей в нормальном европейском обществе. Должны быть патриоты, которые заботятся за свою страну. В этом нет ничего героического, это нормально ", - сказал Ю.Гладуш.

В свою очередь председатель Комиссии Общественного совета при Минздраве Украины по вопросам благотворительности в сфере здравоохранения, руководитель благотворительного фонда помощи онкобольным детям "Краб" Лариса Лавренюк отметила, что они охотно воспользуются такой возможностью, поскольку очень часто онкобольным не удается дождаться государственной помощи.

"Я понимаю Клинику Спиженко, которая обратилась к официальной структуре, чтобы самим не заниматься отбором пациентов и это логично. Я считаю, что такое сотрудничество было бы логичным и уместным. Очередь на лечение за рубежом все время растет, а средств недостаточно. Это была бы хорошая возможность получить помощь, а не ждать пока поступят средства от государства, потому что очень часто их трудно искать и многие не могут дождаться. Если Минздраву очень трудно согласиться на эту инициативу то мы можем ее подхватить и найти людей, которые действительно нуждаются в такой помощи ", - сказала Л. Лавренюк.

В свою очередь, руководитель Ассоциации частных клиник Украины и владелец МЦ "Клиника Спиженко" Олег Спиженко сообщил, что несмотря на позицию МОЗ, МЦ найдет возможность помочь пролечить наиболее нуждающихся онкобольных украинцев.

"Непонятная реакция руководства Минздрава Украины, по предложению Центра онкологии Клиники Спиженко пролечить бесплатно онкобольных, ожидающих лечение за рубежом. Свой отказ МОЗ Украины обосновывает тем, что не может ни коим образом повлиять на процесс принятия конкретным врачом соответствующего решения и не является распорядителем информации относительно персональных данных пациентов, нуждающихся в таком лечении. Хотя суть нашего обращения была относительно пациентов которым уже рекомендовано такое лечение в соответствии с международными протоколами и которые ожидают такое лечением за границей, но из-за отсутствия средств такое лечением мы могли бы провести в Центре онкологии Клиники Спиженко на безвозмездной основе.

Я уже не говорю, что можно было бы ради проявления заинтересованности в дальнейшем сотрудничестве - организовать совместную встречу по обсуждению возможного лечения тех пациентов которые обращаются в МОЗ Украины за подобным лечением, чтобы начать такого рода проекты социальной ответственности бизнеса и частных больниц, как-никак этот состав МОЗ Украины сформирован с "волонтеров" и хорошо должен понимать насколько это важно. Например, на прошлой неделе Клиника Спиженко передала детскому благотворительному фонду 15 билетов в театр на Новогодний спектакль и благотворительный фонд помощи распределил эти билеты, а не отписал письмо, что не имеет реестра желающих детей, не может направить родителей, чтобы те пошли в театр. Странная ситуация с бесплатным лечением, такой равнодушной реакции мы не ожидали. Создается впечатление, что лучше ни чего не предлагать. Я до сих пор шокирован и не могу понять, чем руководствуются чиновники, которые отказываются спасать жизни. Мы протянули руку помощи - а в ответ получили отказ. Хочу сказать, что несмотря на позицию профильного ведомства, МЦ "Клиника Спиженко" найдет возможность помочь пролечить наиболее нуждающихся онкобольных украинцев", - сказал он.