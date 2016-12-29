Как Минздрав пытается разрушить остатки системы здравоохранения

ukru
Эксклюзив
06:36 • 9189 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 17654 просмотра

Россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 112992 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 147103 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 123083 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 119504 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 150195 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116300 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 122775 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130538 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

12 марта, 20:59 • 89191 просмотра
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

12 марта, 21:49 • 58097 просмотра
Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

12 марта, 21:54 • 72905 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

03:06 • 97343 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 54679 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 112995 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 147106 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 110901 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 118074 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 150196 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 141894 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 149630 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 154217 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 152424 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 155592 просмотра
Актуальное
Как Минздрав пытается разрушить остатки системы здравоохранения

Как Минздрав пытается разрушить остатки системы здравоохранения

Киев • УНН

 • 11020 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Отказ МЗ "Клинике Спиженко" в желании бесплатно пролечить онкобольных свидетельствует об отсутствии профессионализма и элементарной порядочности. Премьер-министр Украины должен обратить внимание на деятельность руководства ведомства и сделать соответствующие выводы. Об этом в комментарии УНН сообщил народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам здравоохранения Олег Мусий, комментируя отказ Министерства здравоохранения Украины бесплатно пролечить наиболее нуждающихся онкобольных украинцев в ответ на инициативу Клиники Спиженко .

"Мое мнение в край отрицательное. Потому что отсутствие профессионализма у нынешней команды МОЗ приводит к тому, что они разрушают все, что еще осталось в системе здравоохранения. У меня складывается впечатление, что госпожа Супрун и ее заместители хотят уничтожить население Украины. И если они отказали Клинике Спиженко в предоставлении помощи, которую клиника предлагала, то на это просто нет никаких слов. У меня вообще большие сомнения   относительно профессионализме команды, которая сейчас руководит МЗ и относительно элементарной порядочности. А премьер-министр должен делать выводы и может быть, нужно освобождать этих людей, которые не компетентны и случайно попали в Минздрав. Это - прерогатива премьер-министра, именно он персонально отвечает за назначение этой так называемой и.о. министра ", - сказал он.

В свою очередь, генеральный директор НДСБ "Охматдет" Юрий Гладуш сообщил, что уже направил соответствующее обращение в МЦ "Клиника Спиженко" с предложением реализовать инициативу и помочь пролечить наиболее нуждающихся онкобольных украинцев.

"Я обратился в клинику Спиженко с предложением, чтобы сторону государства представляли мы (НДСБ" Охматдет "- ред.) и получил понимание. И я считаю, что скорее всего, такой проект будет реализован. И я думаю, что в этом проекте примет участие Клиника Спиженко, как тот, кто предоставляет бесплатные услуги тем, кто в них нуждается.

И мы вместе с благотворительным фондом "Краб" - это фонд помощи онкохорим детям - найдем таких детей, которые нуждаются в специализированной онкологической помощи. Скорее всего это будут дети из неполных семей, дети - сироты и возможно дети с территории Донецкой и Луганской областей. И все стороны уже заявили, что готовы сделать это для украинцев. Мы этих детей положим у себя. Найти их помогут волонтеры, а возить на лечение будем  в клинику Спиженко ", - сказал Ю.Гладуш.

По его словам, инициатива Клиники Спиженко - это сознательное желание помочь, что соответствует взглядам цивилизованного европейского общества.

"Я думаю, что инициатива Клиники Спиженко - это абсолютно нормальная и правильная инициатива сознательных людей в нормальном европейском обществе. Должны быть патриоты, которые заботятся за свою страну. В этом нет ничего героического, это нормально ", - сказал Ю.Гладуш.

В свою очередь председатель Комиссии Общественного совета при Минздраве Украины по вопросам благотворительности в сфере здравоохранения, руководитель благотворительного фонда помощи онкобольным детям "Краб" Лариса Лавренюк отметила, что они охотно воспользуются такой возможностью, поскольку очень часто онкобольным не удается дождаться государственной помощи.

"Я понимаю Клинику Спиженко, которая обратилась к официальной структуре, чтобы самим не заниматься отбором пациентов и это логично. Я считаю, что такое сотрудничество было бы логичным и уместным. Очередь на лечение за рубежом все время растет, а средств недостаточно. Это была бы хорошая возможность получить помощь, а не ждать пока поступят средства от государства, потому что очень часто их трудно искать и многие не могут дождаться. Если Минздраву очень трудно согласиться на эту инициативу то мы можем ее подхватить и найти людей, которые действительно нуждаются в такой помощи ", - сказала Л. Лавренюк.

В свою очередь, руководитель Ассоциации частных клиник Украины и владелец МЦ "Клиника Спиженко" Олег Спиженко сообщил, что несмотря на позицию МОЗ, МЦ найдет возможность помочь пролечить наиболее нуждающихся онкобольных украинцев.

"Непонятная реакция руководства Минздрава Украины, по предложению Центра онкологии Клиники Спиженко пролечить бесплатно онкобольных, ожидающих лечение за рубежом. Свой отказ МОЗ Украины обосновывает тем, что не может ни коим образом повлиять на процесс принятия конкретным врачом соответствующего решения и не является распорядителем информации относительно персональных данных пациентов, нуждающихся в таком лечении. Хотя суть нашего обращения была относительно пациентов которым уже рекомендовано такое лечение в соответствии с международными протоколами  и которые ожидают такое лечением за границей, но из-за отсутствия средств такое лечением мы могли бы провести в Центре онкологии Клиники Спиженко на безвозмездной основе.

Я уже не говорю, что можно было бы ради проявления заинтересованности в дальнейшем сотрудничестве - организовать совместную встречу по обсуждению возможного лечения тех пациентов которые обращаются в МОЗ Украины за подобным лечением, чтобы начать такого рода проекты социальной ответственности бизнеса и частных больниц, как-никак   этот состав МОЗ Украины сформирован с "волонтеров" и хорошо должен понимать насколько это важно. Например, на прошлой неделе Клиника Спиженко передала детскому благотворительному фонду 15 билетов в театр на Новогодний спектакль и благотворительный фонд помощи распределил эти билеты, а не отписал письмо, что не имеет реестра желающих детей, не может направить родителей, чтобы те пошли в театр. Странная ситуация с бесплатным лечением, такой равнодушной реакции мы не ожидали. Создается впечатление, что лучше ни чего не предлагать. Я до сих пор шокирован и не могу понять, чем руководствуются чиновники, которые отказываются спасать жизни. Мы протянули руку помощи - а в ответ получили отказ. Хочу сказать, что несмотря на позицию профильного ведомства, МЦ "Клиника Спиженко" найдет возможность помочь пролечить наиболее нуждающихся онкобольных украинцев", - сказал он.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Здоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы