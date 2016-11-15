Й.Столтенберг: НАТО хоче співпраці з РФ, але не схвалює агресії в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг заявив, що діалог з Росією важливий, при цьому Альянс не схвалює російську агресію щодо України. Про це він сказав у вівторок у Брюсселі, передає УНН з посиланням на прес-службу НАТО.
"Я думаю, це нормально, що обраний президент Дональд Трамп розмовляє зі світовими лідерами, в тому числі, звичайно, з лідером Росії. І послання від НАТО полягає у тому, що ми хочемо діалогу з Росією. Росія є нашим найбільшим сусідом, Росія там і залишиться і особливо, коли розпалюється напруженість, особливо, коли ми стикаємося з багатьма різними проблемами безпеки, важливо мати діалог, мати шанс для відкритого політичного діалогу з Росією", - зауважив Генсек НАТО.
З його слів, таким є послання НАТО і "не існує жодних суперечностей між сильною обороною і політичним діалогом".
"Ми вважаємо, що важливо поважати територіальну цілісність і суверенітет всіх держав, включаючи Україну. Тому ми ніколи не визнаватимемо порушення територіальної цілісності і суверенітету України, і саме з цієї причини ми відповіли так, як відповіли, на російську агресію проти України", - сказав Й.Столтенберг.