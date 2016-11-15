Й.Столтенберг: НАТО хочет сотрудничества с РФ, но не одобряет агрессии в Украине

"Я думаю, это нормально, что избранный президент Дональд Трамп говорит с мировыми лидерами, в том числе, конечно, с лидером России. И послание от НАТО заключается в том, что мы хотим диалога с Россией. Россия является нашим крупнейшим соседом, Россия там и останется и особенно, когда разгорается напряженность, особенно, когда мы сталкиваемся со многими различными проблемами безопасности, важно иметь диалог, иметь шанс для открытого политического диалога с Россией", - отметил генсек НАТО.

По его словам, таким является послание НАТО и "не существует никаких противоречий между сильной обороной и политическим диалогом".

"Мы считаем, что важно уважать территориальную целостность и суверенитет всех государств, включая Украину. Поэтому мы никогда не будем признавать нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины, и именно по этой причине мы ответили так, как ответили на российскую агрессию против Украины", - сказал Й.Столтенберг.