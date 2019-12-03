WT: конгресмен Нуньєс вимагає від CNN 435 млн доларів за повідомлення про його зустрічі з Шокіним
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Старший республіканець спецкомітету з розвідки Палати представників Конгресу Девін Нуньєс (від штату Каліфорнія) подав позов про наклеп до телеканалу CNN на 435 млн доларів за повідомлення про нібито його зустрічі у Відні в 2018 році з колишнім генпрокурором України Віктором Шокіним. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету The Washington Times.
"Девін Нуньєс не був у Відні або ще де-небудь в Австрії в 2018 році. Він відвідував лише Лівію і Мальту в складі делегації Конгресу, - йдеться в позові. - Нуньєс ніколи не зустрічався з Віктором Шокіним. Віктор Шокін не знає Девіна Нуньєса і ніколи про нього не чув".
Нагадаємо, в матеріалі CNN від 22 листопада зазначалось, що Нуньєс нібито зустрічався з Шокіним, щоб отримати компромат на сім'ю колишнього віце-президента США Джозефа Байдена.