WT: конгрессмен Нуньес требует от CNN 435 млн долларов за сообщения о его встрече с Шокиным

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 10090 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103675 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 76603 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103686 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116292 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146563 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147400 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140253 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 183714 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116675 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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WT: конгрессмен Нуньес требует от CNN 435 млн долларов за сообщения о его встрече с Шокиным

WT: конгрессмен Нуньес требует от CNN 435 млн долларов за сообщения о его встрече с Шокиным

Киев  •  УНН

 • 10298 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Старший республиканец спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Девин Нуньес (от штата Калифорния) подал иск о клевете к телеканалу CNN на 435 млн долларов за сообщения о якобы его встрече в Вене в 2018 году с бывшим генпрокурором Украины Виктором Шокиным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету The Washington Times.

"Девин Нуньес не был в Вене или еще где-либо в Австрии в 2018 году. Он посещал лишь Ливию и Мальту в составе делегации Конгресса, - говорится в иске. - Нуньес никогда не встречался с Виктором Шокиным. Виктор Шокин не знает Девина Нуньеса и никогда о нем не слышал".

Напомним, в материале CNN от 22 ноября утверждалось, что Нуньес якобы встречался с Шокиным, чтобы получить компромат на семью бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

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