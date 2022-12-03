WSJ: ковальчук переконував путіна, що Захід слабкий і настав час продемонструвати військову міць росії, вторгнувшись в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Одним із найвпливовіших прихильників рішення володимира путіна про вторгнення в Україну став 71-річний мільярдер юрій ковальчук, який розвивав думку про те, що війна може показати Заходу силу росії.
Про це пише газета Wall Street Journal, передає УНН.
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Бізнесмен часто зустрічався з російським диктатором перед початком війни, а також розмовляв телефоном чи відеозв’язком. Заявляючи про це, газета посилається на друга родини ковальчука, а також на колишнього співробітника російської розвідки.
Сам ковальчук, санкції проти якого запровадили ще 2014 року, не лише бізнесмен, а й один із найбільших медіамагнатів — телеканали, газети, соцмережі, які дотримуються лінії кремля. У міру того, як відбувається війна в Україні, його медіа стають дедалі ціннішими в арсеналі кремля, вважає газета.
Телеканали ковальчука (у тому числі “Перший”) представляли спокійну картину призову мобілізованих, а також розповідали про українську “брудну бомбу” та передбачали розвал США, йдеться у публікації. За допомогою ковальчука путін зміцнює контроль над інтернетом у соцмережі “ВКонтакте”, яка заборонена в Україні.
Автори роблять висновки, що ковальчука більше мотивує саме патріотична ідеологія, а не атрибути багатства, про це говорять люди, які його знають. Він має великий вплив на політику та співробітників кремля, а також допомагає володіти акціями для сім’ї та друзів президента.
Коли у березні 2020 року розпочалася пандемія коронавірусу, він був готовий сидіти на карантині, щоб зустрічатися з путіним. За словами двох співрозмовників газети, вони обоє іноді годинами обговорювали наростаючий конфлікт із Заходом та історію росії.